‘Tim Matavz draaide zich naar mij toe en zei: ‘He is unbelievable’’

Vitesse won dinsdagavond met 3-1 van FC Groningen en poetste zo de 2-1 nederlaag die eerder op bezoek bij de Trots van het Noorden werd geleden weg. De Arnhemmers mogen zich zodoende op gaan maken voor de finale van de play-offs om een Europees ticket en dat valt voor een groot deel op het conto te schrijven van Martin Ödegaard. De jonge Noor was met een doelpunt en twee assists de absolute uitblinker aan de kant van de Arnhemmers en liet ook zijn ploeggenoten genieten.

“Ik zat in de laatste minuten nog even op de bank met Tim Matavz. Hij draaide zich om naar me en zei: ’He is unbelievable’. Hij is inderdaad zó verschrikkelijk goed, niet te stoppen. Gewoon bizar”, reageerde Bryan Linssen na afloop van de wedstrijd voor de camera’s van FOX Sports.

Ödegaard zelf stelde zich bescheiden op toen hem gevraagd werd naar zijn spel tegen de Groningers: “Het hele team was fenomenaal, echt waar. Na de heenwedstrijd waren we gretig om vandaag terug te slaan en als je ziet met wat voor instelling we speelden… We bleven maar vechten en rennen, ook toen we geen energie meer hadden. Het is geweldig om in een team zoals dit te voetballen.”

De spelmaker wilde echter wel toegeven dat hij een goede wedstrijd had gespeeld: “Ik heb een goal gemaakt en twee assists geleverd, dus natuurlijk ben ik daar blij om. Het was belangrijk voor ons en ook voor mezelf. In Groningen speelde ik erg slecht, dat wilde ik vandaag herstellen.” Vitesse neemt het in de finales van de play-offs op tegen FC Utrecht, dat eerder op de avond af wist te rekenen met Heracles Almelo.