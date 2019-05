'Machtsstrijd' binnen Feyenoord nadert climax: 'Het is zo'n wanorde'

Feyenoord is momenteel druk bezig om een opvolger te vinden voor de vertrekkende Martin van Geel. De technisch directeur verlaat de huidige nummer drie van de Eredivisie, mede vanwege 'de negatieve klimaat' rond zijn persoon. Feyenoord heeft veel moeite een vervanger te regelen voor Van Geel, iets wat volgens Valentijn Driessen duidt op een slechte organisatie.

De Telegraaf meldt maandag dat Max Huiberts, Joris Mathijsen, Earnest Stewart, Ferry de Haan en Nico-Jan Hoogma 'nee' hebben verkocht aan Feyenoord als het om de functie van technisch directeur in De Kuip gaat. "Het laat zich raden waarom deze bewezen directeuren van betaald voetbalorganisaties geen trek hebben in promotie naar Rotterdam", schrijft Driessen in zijn column voor de krant.

"Organisatorisch is het zo'n wanorde, dat niemand exact weet waar hij aan toe is binnen de huidige organisatie. Allerlei groeperingen, gekapseld in de zo complexe cluborganisatie, laten publiekelijk van zich horen en bewaken hun territorium of zijn bezig hun invloedssfeer intern uit te breiden. Er wordt een ware machtsstrijd gevoerd”, stelt Driessen, die zich afvraagt wie de baas is in De Kuip.

De journalist legt uit dat de Vrienden van Feyenoord een directeurswissel willen, terwijl algemeen directeur Jan de Jong juist de macht van de investeerders wil inperken. "Ga in zo'n vechtorganisatie maar eens aan de slag als technisch directeur. Waarbij zelfs is geopperd om de technische man te laten functioneren samen met een technisch hart met clubmensen. Zoiets lijkt op helpen, maar in werkelijkheid mondt zoiets uit in een ondercuratelestelling", aldus Driessen.