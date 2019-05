Advocaat: ‘Feyenoord is net iets te hoog, maar hij is niet minder dan Johnsen’

De laatste wedstrijd van Michiel Kramer voor FC Utrecht dateert inmiddels van 6 april. De spits bleef in de afgelopen twee duels negentig minuten op de bank zitten; daarvoor miste hij enkele wedstrijden wegens blessureleed. Hoewel Dick Advocaat momenteel geen beroep doet op Kramer, is hij wel goed te spreken over zijn de aanvaller.

De situatie van Kramer is zondagavond onderwerp van gesprek bij praatprogramma Rondo. "Mensen hebben gewoon een verkeerd beeld van die jongen. Natuurlijk heeft hij dat deels aan zichzelf te wijten, maar het is nu gewoon een sympathieke jongen die goed in de groep ligt", benadrukt de oefenmeester, wiens ploeg zaterdag met 0-2 won van Heracles Almelo in de heenwedstrijd van de halve finales van de play-offs. "Hij heeft geen eerlijke kans gekregen, want hij is gewoon niet geaccepteerd."

Wim Kieft vindt dat 'het er niet is uitgekomen' bij Kramer, die in januari transfervrij overkwam van Maccabi Haifa en sindsdien goed was voor een doelpunt in acht duels. "Het is een speler die heel specifiek gebruikt moet worden. Zijn grote kracht ligt in het strafschopgebied", stipt hij aan. Youri Mulder voegt eraan toe dat Kramer 'altijd een soort ongenoegen' uitstraalt. "Als het niet loopt, dan gaat hij met hoofd naar beneden spelen. Dat was bij Feyenoord ook zo."

"Feyenoord was net iets te hoog voor hem", reageert Advocaat. "Maar AZ betaalt tweeënhalf miljoen euro voor Björn Johnsen. Kramer is niet minder dan Johnsen." In de laatste twee wedstrijden koos Advocaat voor een systeem met twee spitsen: Gyrano Kerk en Cyriel Dessers. In de uitwedstrijd tegen Heracles van zaterdag bezorgden Dessers en Simon Gustafson Utrecht een belangrijke overwinning op weg naar Europees voetbal.