Wim Kieft geniet van Erik ten Hag: ‘Ik kom dan altijd uit bij Louis van Gaal...’

Dick Advocaat is diep onder de indruk van de manier waarop Erik ten Hag zich dit seizoen staande hield bij Ajax. De trainer kreeg vanaf het begin van het seizoen veel kritiek te verduren, maar loodste zijn ploeg uiteindelijk naar de dubbel en de halve finales van de Champions League. Advocaat denkt dat Ten Hag er goed over moet nadenken of hij deze zomer wel bij Ajax wil blijven.

"Hij heeft van alle kanten tegenwind gehad: vanuit de spelersgroep en vooral vanuit de media", vertelt de trainer van FC Utrecht, de oude club van Ten Hag, zondagavond bij Rondo. "Het is geweldig om te zien hoe hij zichzelf bleef. Iedereen zal zich dit fantastische jaar van hem herinneren." Advocaat voegt er wel aan toe dat het Ten Hag dit seizoen niet tegenzat, en vraagt zich af in hoeverre het lot de trainer gunstig gezind zal blijven.

"Met de loting en in de wedstrijden heeft het een beetje meegezeten, maar blijft dat zo? Een paar bepalende spelers gaan weg en wat krijg je daarvoor terug?", vraagt Advocaat zich hardop af. "Maar ik geloof dat die jongen echt een liefhebber is. Geld interesseert hem niet; hij heeft het naar zijn zin. Ik denk dat dat bepalend is in zijn keuze." Ten Hag wordt in de wandelgangen genoemd als nieuwe trainer van onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur en Bayern München.

Wim Kieft genoot donderdag van de huldiging van Ajax in Amsterdam en van de manier waarop Ten Hag de titel vierde. "Ik kom dan altijd uit bij Louis van Gaal; het staat me niet aan hoe hij zich manifesteert op zulke momenten. Maar Ten Hag doet het met bescheidenheid, blijheid en ingetogenheid. Dat vind ik geweldig om te zien."