‘Martin van Geel blijft na vertrek bij Feyenoord actief in Eredivisie’

Martin van Geel staat voor een terugkeer bij Willem II en wel in de rol van algemeen directeur, weet het Brabants Dagblad dit weekend te melden. De huidige technisch directeur van Feyenoord begon en eindigde zijn loopbaan als speler bij de Tricolores en was er tussen 1995 en 2002 werkzaam als technisch manager. Van Geel kondigde enkele maanden geleden zijn vertrek uit De Kuip aan.

De regionale krant rept over ‘een op handen zijnde aanstelling’. De 58-jarige bestuurder gaat in zijn nieuwe rol bij de verliezend bekerfinalist uit Tilburg nauw samenwerken met technisch directeur Joris Mathijsen, die op zijn beurt werd genoemd als opvolger van Van Geel bij Feyenoord. Van een vertrek lijkt echter geen sprake meer te zijn. Willem II wil met de twee bestuurders aan het roer de subtop van de Eredivisie bestormen.

Voor Van Geel is het zijn zoveelste baan in de voetballerij. De Brabander bekleedde soortgelijke functies ook bij Ajax, AZ en Roda JC Kerkrade. Hij was sinds 2011 verbonden aan Feyenoord en was in de afgelopen acht jaar verantwoordelijk voor de aanstelling van achtereenvolgens Ronald Koeman, Fred Rutten en Giovanni van Bronckhorst. Laatstgenoemde stond in 2017 met de kampioensschaal in zijn handen en veroverde ook tweemaal de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.