‘Kleedkamer van Barcelona spreekt veto uit over Antoine Griezmann’

Sinds hij dinsdagavond zijn vertrek bij Atlético Madrid aankondigde, wordt Antoine Griezmann in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. Volgens SPORT wordt het voor de aanvaller echter nagenoeg onmogelijk om te aarden binnen de spelersgroep: Griezmann wordt in de kleedkamer van Barça beschouwd als een 'persona non grata' en zal geen warm welkom ontvangen, zo stelt de krant zaterdag.

Het is voorlopig de vraag hoeveel waarde president Josep Maria Bartomeu zal hechten aan de mening van de spelersgroep, maar SPORT spreekt van een 'sterk statement' vanuit de kleedkamer. Niet eerder zouden de spelers van Barcelona zich zo duidelijk hebben uitgesproken tegen een transfer. "Normaal gesproken treden de spelers in zulke gevallen niet op de voorgrond, maar met Griezmann is dat anders. Ze willen zijn komst niet accepteren. De boodschap richting de clubleiding is kraakhelder: ze willen niet dat Griezmann komt."

Volgens de krant is er niet één duidelijke reden voor 'het veto' van de spelersgroep. Er zouden meerdere overwegingen ten grondslag liggen aan het statement van de selectie. Nadat Griezmann vorig jaar in een speciale documentaire aankondigde níét naar Barcelona te zullen gaan, ontstond een 'antipathie' bij de spelers van de regerend kampioen van LaLiga. "Het viel heel slecht in de kleedkamer, omdat meerdere spelers hem al welkom hadden geheten en hem in de pers uitgebreid hadden geprezen."

De keuze van Griezmann werd opgevat als 'minachting' voor 'het instituut Barcelona' en voor de spelers zelf. Maar bovendien hield Griezmann zijn eigen club aan het lijntje en ook dat wordt hem verweten. "Iemand die zich zo opstelt tegenover Barcelona en tegenover zijn eigen club, is het niet waard om het shirt van Barcelona te dragen", zo zou de spelersgroep van oordeel zijn. Veel spelers zouden zich 'verraden' hebben gevoeld, nadat Griezmann openlijk flirtte met Barcelona en de club vervolgens de rug toekeerde. "Zulke dingen blijven niet onopgemerkt in de kleedkamer. Ze worden niet vergeten."

De krant stipt aan dat er momenteel doodse stilte klinkt vanuit de spelersgroep: niemand is naar voren getreden om de mogelijke transfer van Griezmann toe te juichen, zoals vorig jaar wel gebeurde. Lionel Messi zou de spelersgroep intern zelfs hebben verzekerd dat hij niet heeft gebeld met Griezmann, iets wat onlangs door enkele media werd gemeld. Behalve de sentimentele overwegingen om Griezmann niet te verwelkomen, zouden de spelers het er tot slot ook over eens zijn dat de spits niet de speler is die de club nu nodig heeft. "Ze vinden dat de ploeg zich op andere manieren moet versterken. Ze zijn te spreken over de komst van Frenkie de Jong en mogelijk die van Matthijs de Ligt, maar Griezmann wordt niet gezien als prioriteit."