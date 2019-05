Daily Record: Ajax confronteert Manchester United met ‘opgeblazen’ vraagprijs

Manchester United heeft zich in de afgelopen weken gemeld voor twee spelers van Ajax, zo meldt de Daily Record zaterdagochtend. In een uitgebreid artikel schrijft de Britse krant dat André Onana en Matthijs de Ligt hoog op de verlanglijst staan van the Red Devils. De komst van De Ligt lijkt echter een utopie: de aanvoerder van Ajax zou zelf hebben bedankt voor de overstap. Of Onana wel haalbaar is, is nog maar de vraag.

In maart van dit jaar signeerde Onana een nieuw contract bij Ajax, waarmee zijn aanblijven verzekerd leek. De Daily Record erkent dat Ajax 'nul financiële druk' voelt om de doelman te verkopen en liever niet twee 'hoekstenen' van de achterhoede kwijtraakt in dezelfde zomer. Het vertrek van De Ligt lijkt onafwendbaar, maar de club wil Onana binnenboord houden. Ajax zou Onana evenwel hebben getaxeerd op veertig miljoen euro, een bedrag dat Manchester United 'opgeblazen' zou vinden.

De toekomst van de huidige eerste doelman, David de Gea, is onduidelijk. Manchester United en de Spanjaard zijn beland in een impasse aangaande een nieuw contract. Momenteel ligt De Gea vast tot medio 2020. De salariseisen van de keeper zijn Manchester United vooralsnog te gortig. Hij zou ongeveer willen verdienen wat Alexis Sánchez toucheert: negentien miljoen euro per jaar. Vicevoorzitter Ed Woodward heeft duidelijk gemaakt dat een dergelijk salaris geen optie is.

Mocht het niet lukken om Onana vast te leggen, dan komt Manchester United mogelijk uit bij een ex-Ajacied. Donderdag meldde de Daily Record al dat Jasper Cillessen in de belangstelling staat van de nummer zes van de Premier League. De tweede keeper van Barcelona zou minstens 25 miljoen euro kosten. Hij werd al gelinkt aan FC Porto en Benfica en de geruchten over de doelman zullen nog wel even aanhouden, daar hij vorige maand bij Ziggo Sport de wens uitsprak om een transfer te maken.