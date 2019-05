Ajax verzekert zich in Doetinchem van landstitel nummer 34

Ajax mag zich voor de 34ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland noemen. Dankzij een voorsprong van drie punten op PSV en een superieur doelsaldo was de ploeg van Erik ten Hag al officieus kampioen, maar Ajax maakte het karwei woensdag op eigen kracht af tegen De Graafschap. Op het veld waar de club in 2016 de landstitel verspeelde, zegevierde Ajax met 1-4 en pakte het de eerste titel sinds 2014. Na het winnen van de TOTO KNVB Beker verzekert Ajax zich voor het eerst sinds 2002 van de 'dubbel'.

Ten Hag voerde één wijziging door ten opzichte van de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Utrecht (4-1). Lasse Schöne zat toen op de bank en werd op het middenveld afgelost door Noussair Mazraoui, maar in Doetinchem stond Schöne op het middenrif en Mazraoui op de rechtsbackpositie. Daardoor nam Joël Veltman plaats op de bank. Terwijl PSV razendsnel op achterstand kwam tegen Heracles Almelo, speelde Ajax in de openingsfase veelal op de helft van De Graafschap. Het leidde in de zesde minuut tot een schot van Dusan Tadic, dat een prooi was voor doelman Nigel Bertrams. Tadic was nog in de race voor de topscorerstitel van de Eredivisie; Luuk de Jong had voor de aftrap tweemaal vaker gescoord.

Namens De Graafschap probeerde Youssef El Jebli het van afstand, maar André Onana kende weinig moeite met het schot. Het was een van de weinige speldenprikjes van de thuisploeg, voordat de 0-1 viel. Ajax werd nog wel een paar keer gevaarlijk. Een poeier van Daley Blind werd uit de bovenhoek gehaald door Bertrams, die ook een schot van de afzwaaiende Frenkie de Jong van dichtbij keerde, maar de doelman moest zich negen minuten voor rust gewonnen geven. Schöne krulde een vrije trap net buiten het strafschopgebied op fraaie wijze over de muur en buiten bereik van Bertrams: 0-1. Lang kon Ajax echter niet van die voorsprong genieten, want El Jebli zorgde al gauw voor de gelijkmaker.

De clubtopscorer produceerde zijn tiende doelpunt van het seizoen, nadat hij werd weggestuurd door Nabil Bahoui, Matthijs de Ligt aftroefde en de bal langs Onana schoot. Toch werd Ajax niet van de wijs gebracht en nog voor de rust kwamen de bezoekers op 1-2. Hakim Ziyech soleerde knap aan de linkerflank en vond Nicolás Tagliafico, die voor het doel afrondde. De Graafschap kwam na de rust niet slecht uit de kleedkamer. Een misser van De Ligt werd bijna afgestraft door Daryl van Mieghem; Onana kende moeite met zijn poging. Toch trok Ajax de wedstrijd naar zich toe, naarmate de tweede helft vorderde.

Tien minuten na rust kon Lars Nieuwpoort een bal van Donny van de Beek nog uit de doelmond wegwerken, maar een penalty betekende de 1-3 voor Ajax. De Jong werd na een fraaie rush neergelegd door Ajax-huurling Azor Matusiwa en Tadic schoot vanaf elf meter raak in de bovenhoek. Hij haalde de bal snel uit het net en nam de jacht op de topscorerstitel dus serieus. Het eerste wapenfeit na de 1-3 kwam echter van Hakim Ziyech; Bertrams verwerkte het schot uit de tweede lijn met moeite. Maar vier minuten voor tijd jaagde Tadic de bal binnen, nadat hij zelf zijn man omspeelde, en zodoende eindigt hij naast De Jong op de topscorerslijst.