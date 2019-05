‘Het is niet waar dat hij Coutinho komt vervangen bij Barcelona’

Antoine Griezmann kondigde dinsdagavond officieel zijn afscheid aan bij Atlético Madrid en direct kwam de geruchtenstroom op gang. De Franse aanvaller lijkt op weg naar Barcelona, wat weer slecht nieuws is voor Philippe Coutinho. De aanvallende middenvelder uit Brazilië heeft sinds zijn entree anderhalf jaar geleden nooit de hooggespannen verwachtingen waar kunnen maken.

Andrea Bertolucci, de zaakwaarnemer van Coutinho, laat een dag later een heel ander geluid horen in gesprek met AS. “Het is niet waar dat Griezmann de opvolger is van Coutinho bij Barcelona”, zegt hij op stellige wijze. “Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen. Er is mij verder niets over bekend en daarom ga ik er niet over speculeren. Het is allemaal onzin namelijk.”

Barcelona maakte in januari 2018 160 miljoen euro naar Liverpool. Coutinho werd daarmee de op een na duurste speler in de geschiedenis van de Catalanen. Alleen voor Neymar, inmiddels actief voor Paris Saint-Germain, werd een groter bedrag neergelegd (222 miljoen euro).

De Braziliaanse middenvelder moest zijn landgenoot opvolgen in het Camp Nou, maar in die missie is hij nimmer geslaagd. Onder Ernesto Valverde kan de Zuid-Amerikaan, met 11 doelpunten in 53 optredens namens Barça lang niet altijd rekenen op een basisplaats en ook bij de supporters is er een hoop onvrede.