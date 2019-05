‘Ziyech kijkt me dan aan met zo’n knikje van: ‘Je hebt het goed gedaan jongen’’

Ajax veroverde onlangs de TOTO KNVB Beker en mag zich na woensdagavond waarschijnlijk ook kampioen van Nederland noemen. Voor Noussair Mazraoui zit er een speciaal tintje aan de Amsterdamse prijzenregen. Via de officiële kanalen van zijn club legt hij uit waarom dat zo is. “Prijzen winnen met Ajax 1 is geweldig. Vooral omdat ik uit de jeugdopleiding van Ajax kom. Als klein jongetje zag ik Ajax prijzen winnen en dat ik dat nu zelf meemaak, is zo mooi.”

“Een jaar geleden kende niemand me en in korte tijd had iedereen opeens een mening over me. Dat vond ik moeilijk”, erkent de jongeling, die dit seizoen meestal rechtsback stond, maar in de afgelopen wedstrijden ook weer op het middenveld werd geposteerd. “Ik heb veel op voetbalsites gekeken om te lezen wat over me werd geschreven. Ik werd er niet gelukkiger van en ging aan mezelf twijfelen. Dus besloot ik ermee te stoppen, want aan al die meningen heb ik uiteindelijk niets.”

Mazraoui krijgt vaak advies van ploeggenoot en goede vriend Hakim Ziyech. “Ik zie Hakim als een grote broer. Ik leer veel van hem. Binnen het veld leert hij me hoe ik met teleurstellingen moet omgaan.” Een dergelijke tegenslag kwam er voor de verdediger in de uitwedstrijd tegen Feyenoord in januari, toen Ajax met 6-2 werd verslagen. “Ik was er ook niet bij met m’n hoofd en speelde slecht. Ik kreeg daarna heel veel commentaar en voelde me rot. Dan pept Hakim me op en zegt: 'Blijf maar rustig, in de volgende wedstrijd kan je alles weer omdraaien'. Dat stelt me gerust, hij houdt me scherp. Als ik een goede wedstrijd heb gespeeld, kijkt hij me aan met zo’n knikje van 'ja, je hebt het goed gedaan jongen’.”

De zelf opgeleide Mazraoui maakte zijn eerste doelpunt in een Ajax-shirt tegen De Graafschap, toevallig de tegenstander in de kampioenswedstrijd van woensdagavond. Opnieuw scoren tegen de Superboeren zou het verhaal van dit seizoen compleet maken. “Ik ga natuurlijk proberen om dat vanavond in Doetinchem nog een keer over te doen, haha!”, zo besluit hij zijn relaas.