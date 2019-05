New York Times: Onderzoekers willen uitsluiting Man City in Europa

Het onderzoek van de UEFA naar financiële misstanden bij Manchester City heeft mogelijk verstrekkende gevolgen. Op basis van hun bevinden zijn de onderzoekers van mening dat de kersverse landskampioen van Engeland minstens een jaar uitgesloten moet worden van Champions League-voetbal, zo meldt The New York Times maandag. Het is nog wel de vraag of de disciplinaire commissie van de UEFA daarin zal meegaan.

De controlecommissie van de UEFA, een groep onderzoekers onder leiding van voormalig Belgisch premier Yves Leterme, kwam twee weken geleden bijeen in Nyon om de conclusies van het onderzoek te bespreken. Die worden, samen met een advies voor de sanctie, mogelijk deze week al overgedragen aan een apart beslissingsorgaan van de UEFA.

Als de club schuldig wordt bevonden aan financieel wangedrag, dan kan de club voor minstens een seizoen worden geschorst van deelname aan Europees voetbal. Het is onduidelijk of een eventuele schorsing al vanaf volgend seizoen zou ingaan, of pas vanaf de jaargang 2020/21. Manchester City heeft zich gekwalificeerd voor de groepsfase van volgend seizoen.

"De kwalificatierondes voor het toernooi van volgend seizoen beginnen in juni, wat betekent dat de UEFA een race tegen de klok voert. Als er een sanctie komt, kan Manchester City die aanvechten bij het Hof van Arbitrage voor Sport", aldus The New York Times. Een schorsing zou een flinke streep door de rekening zijn voor Manchester City, dat nog altijd droomt van het binnenhalen van de meest prestigieuze clubprijs van Europa.

Het onderzoek naar Manchester City volgde op publicaties van Der Spiegel op basis van informatie van Football Leaks. Bij het aantrekken van jonge spelers zouden ongeoorloofde betalingen zijn gedaan aan derden. Toen Jadon Sancho in maart 2015 de overstap maakte van Watford naar Manchester City, hebben the Citizens volgens Der Spiegel een bedrag van 230.000 euro betaald aan zijn zaakwaarnemer Emeka Obasi.

Volgens de documentatie werd Obasi officieel betaald voor zijn scoutingswerkzaamheden in Zuid- en Centraal-Amerika. In werkelijkheid zou het geld echter direct in verband staan met de overstap van Sancho. De aanvaller was destijds veertien jaar en volgens de reglementen van de FIFA mogen zaakwaarnemers niet betaald worden bij transfers van minderjarige spelers. Een andere aantijging is dat eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan schulden van Manchester City wegwerkte met eigen geld, wat tegen de regels is.