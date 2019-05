‘Ik heb trouwens nog geen ’sorry‘ gehoord van Valentijn Driessen’

Erik ten Hag beleeft een uitstekend seizoen met Ajax. De trainer heeft met de Amsterdamse club de KNVB Beker gepakt, lijkt zo goed als zeker van het behalen van de landstitel en heeft het met Ajax geschopt tot de halve finale van de Champions League. Hugo Borst beaamt op cynische toon dat fans van Ajax na de huidige voetbaljaargang geen seizoenkaart meer hoeven te kopen.

“Het is klaar. Niet doen, niet aan beginnen”, zegt Borst in De Ochtend Show To Go van het Algemeen Dagblad. De analist verwacht een exodus bij Ajax. “Je weet hoe Amsterdammers reageren, die houden alleen van succes. Dus als je volgend jaar naar de Johan Cruijff ArenA gaat, dan weet je: het wordt gewoon een bak ellende.”

Borst gunt het Ten Hag dat hij na dit succes naar een andere club verkast. “Je moet dat altijd doen. Want je weet het, hè: zeker onze vrienden van De Telegraaf kunnen flink op Ten Hag inhakken. Valentijn Driessen enzo... Die hebben dat ook niet nagelaten. Ik heb trouwens nog geen ‘sorry’ gehoord van collega Valentijn. Hij heeft Ten Hag behoorlijk aangepakt."

"Kijk: als Ten Hag blijft, en het wordt allemaal wat minder, dan ga je het weer moeilijk krijgen. Nu is hij op het hoogtepunt. Dat moet je verzilveren. Cashen. Waar dan ook naartoe. Weg”, aldus Borst. Ten Hag wordt al regelmatig gelinkt met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain en enkele topclubs in Engeland zouden Ten Hag op het lijstje hebben staan.