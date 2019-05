Janssen analyseert titelstrijd: ‘Het is onervarenheid van de trainer, denk ik’

PSV ging zondagmiddag met 1-0 onderuit bij AZ en moet het landskampioenschap daardoor vrijwel zeker aan Ajax laten. De Eindhovenaren gingen dit seizoen lang aan kop in de Eredivisie, maar verloren de eerste positie uiteindelijk in de tweede seizoenshelft. Theo Janssen stelt bij VTBL dat trainer Mark van Bommel dit deels heeft veroorzaakt door te wisselen in zijn basiself.

“Het is onervarenheid van de trainer, denk ik. Als een ploeg draait, moet je het gewoon laten staan en die elf het vertrouwen geven. Hij is na de winterstop ineens gaan wisselen. Ook voorin is hij allemaal andere dingen gaan doen. Dan zie je dat de automatismen een beetje zijn weggevallen. Dat is hoe ik er naar kijk”, zegt Janssen. “Ik vind Van Bommel echt een goede trainer en denk dat hij nog veel beter gaat worden.”

“Als hij terug gaat kijken, gaat hij misschien zeggen: 'ik ben soms iets te vlug geweest'”, vervolgt de oud-middenvelder. PSV heeft met nog één wedstrijd te gaan een achterstand van drie punten op Ajax, terwijl het doelsaldo van de Eindhovenaren (+70) een stuk minder is dan dat van de koploper van de Eredivisie (+84). “Als je de selecties van Ajax en PSV naast elkaar zet is Ajax duidelijk beter toch?”

“We hebben het er allemaal over dat Ajax dit seizoen zo fantastisch is, maar PSV staat er drie punten achter. Dan kun je zeggen dat ook zij een behoorlijk seizoen hebben gedraaid”, concludeert Janssen. “Als je een elftal hebt staan dat elke week wint, je er een speler afhaalt die misschien net wat minder speelt en je verliest de wedstrijd daarna, dan ben je niet één speler kwijt, maar twee. Dat is wat er gebeurde, waardoor er steeds meer wisselingen kwamen.”