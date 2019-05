‘De kwetsbaarheid van Ajax tegen Feyenoord, Heracles en AZ gaf te denken’

Ajax kroonde zich zondagmiddag officieus tot kampioen van Nederland, doordat er met 4-1 gewonnen werd van FC Utrecht en PSV met 1-0 verloor van AZ. Valentijn Driessen noemt dit in zijn column in De Telegraaf een ‘terechte beloning’, maar is tegelijkertijd kritisch. Hij vindt dat Ajax in de Eredivisie ‘onnodig veel steken’ heeft laten vallen.

“Vooral in de beginfase van het seizoen en vlak na de winterstop. Maar juist toen Ajax op omvallen stond thuis tegen PSV toonde de ploeg onvermoede veerkracht en legde het met een zege met een man minder de basis voor de hoofdprijs van de Eredivisie”, zo schrijft Driessen. Hij benadrukt dat trainer Erik ten Hag hiermee voldaan heeft aan de door Edwin van der Sar en Marc Overmars gestelde doelstellingen. “Hij moest kampioen worden en Ajax Europa-proof maken. Missie geslaagd.”

Driessen benadrukt dat Ten Hag ‘ongekend veel kapitaal’ ter beschikking kreeg om zijn elftal te versterken. “Uiteindelijk lukte het Ten Hag om op één lijn met zijn spelers te komen en de individuele kwaliteiten bij Ajax te laten functioneren in het teambelang. Het resulteerde regelmatig in oogstrelend voetbal, hoewel de kwetsbaarheid zoals tegen Feyenoord, Heracles en AZ begin 2019 te denken gaf. Zoals ook de tweede helft woensdag tegen Tottenham Hotspur een negatieve uitschieter was met verkeerde keuzes van spelers en trainers.”

PSV blijft dit seizoen met lege handen achter. “Intussen klinkt het ’helemaal niets bij PSV’ luid en duidelijk. Vooraf geen schande, achteraf is het eerste prijsloze seizoen sinds 2014 een zware tegenvaller na een geweldige eerste seizoenshelft en de aanfluiting in de KNVB-beker tegen RKC”, zo luidt de conclusie van Driessen over de Eindhovenaren. “Nog zo’n seizoen past PSV niet. Geldt evenzeer voor ’winnaar’ Mark van Bommel. De druk voor seizoen 2019-2020 staat er nu al op in Eindhoven.”