Van der Vaart oneens met Van Hooijdonk en Jansma over Dolberg

Ajax won zondag met 4-1 van FC Utrecht en Klaas-Jan Huntelaar speelde een belangrijke rol in de Johan Cruijff ArenA. De spits zette Ajax op 1-1 na een vroege tegentreffer en verzorgde later in de wedstrijd een assist Dusan Tadic. Trainer Erik ten Hag gaf Huntelaar de voorkeur boven Kasper Dolberg; woensdag was dat nog anders in het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-3). Bij Studio Voetbal werd de 'kwestie-Dolberg' zondagavond besproken.

Vlak voor de aftrap tegen Tottenham kreeg Dolberg te horen dat hij een basisplek had, vanwege een blessure bij David Neres. De Deen speelde een zwakke wedstrijd, maar Pierre van Hooijdonk vond de keuze vooraf wel begrijpelijk. "Op internationaal niveau heb je wel iets aan snelheid nodig in de ploeg. Ajax verloor die snelheid met het uitvallen van David Neres, vlak voor de wedstrijd", aldus Van Hooijdonk. "Dusan Tadic en Hakim Ziyech zijn spelers die allebei veel ‘in de bal’ komen. Je hebt ook spelers nodig die gelanceerd kunnen worden. Dat is Huntelaar niet."

Rafael van der Vaart vindt dat Huntelaar een basisplaats had moeten krijgen in plaats van Dolberg. "Hij scoort iedere wedstrijd, waaronder in de bekerfinale, maar als Neres uitvalt wordt een spits opgesteld die totaal niet in vorm is. Hij schijnt heel goed te trainen en dan hoop je als trainer dat hij het in een wedstrijd laat zien. Maar dat was woensdag niet het geval", aldus de voormalig Ajacied. "Ik heb hem tegen Vitesse (4-2 op 23 april, red.) zien spelen en daarom kon ik niet begrijpen dat hij de voorkeur kreeg boven iemand die elke wedstrijd scoort."

"Vooraf was de keuze te billijken", vindt Kees Jansma. "Het jammerlijke is dat Dolberg de afgelopen anderhalf jaar alleen maar minder is geworden." Volgens Arno Vermeulen bewijst het fiasco vooral dat Ajax een goede spits moet kopen. "Je kan toch niet nog een jaar erop gokken dat ‘de oude Dolberg’ een keer terugkomt? Ik zou Dolberg wegdoen of verhuren en er een goede spits bij halen."

De lusteloze indruk die Dolberg maakte tegen Tottenham, maakte het er volgens Vermeulen alleen maar erger op. "Het gaat er bij Dolberg niet alleen om dat hij niet goed genoeg speelt. Hij levert op het oog ook te weinig arbeid. Iedereen ziet dat hij er passief bij loopt in zo’n belangrijke wedstrijd", geeft hij aan. Van der Vaart zegt dat het deels de uitstraling van Dolberg is. "Bij zulke spelers oogt het ook meteen heel slecht. Die jongen doet echt wel zijn best, maar het zit gewoon niet mee."