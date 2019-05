Huntelaar: ‘Hij heeft nog een contract, dus we kunnen hem daaraan houden’

Ajax kroonde zich zondagmiddag officieus tot kampioen van Nederland. De Amsterdammers wonnen zelf met 4-1 van FC Utrecht en zagen PSV met 1-0 verliezen van AZ. Klaas-Jan Huntelaar nam een treffer voor zijn rekening en zag Hakim Ziyech een assist verzorgen tegen de Domstedelingen. De 35-jarige spits laat zich in gesprek met Veronica Inside lovend uit over de middenvelder.

“Hij is heel belangrijk, een geweldige speler die kansen creëert en een doelpunt kan maken. Hakim levert ook veel arbeid en is echt een leuke, flexibele speler om naar te kijken”, stelt Huntelaar. Hij vindt het mooi dat Ziyech uitgebreid wordt toegezongen door de Amsterdamse aanhang. “Hij weet dat iedereen hem steunt in het team en op de tribune is dat nu hetzelfde. Iedereen omarmt hem en dat is goed.”

Lodewijk Asscher, leider van de PvdA, lanceerde vrijdag een petitie om Ziyech bij Ajax te houden. “Ik heb de petitie nog niet getekend, ik doe niet mee aan dat soort politieke spelletjes”, glimlacht de geroutineerde spits. “Hij heeft nog een contract, dus wat dat betreft kunnen we hem daaraan houden. Dat is allemaal voor Marc (Overmars, red.). Ik denk dat hij het naar zijn zin heeft in een leuk team. In het buitenland is de manier van voetballen niet altijd leuker dan hoe het in Nederland gespeeld wordt.”

“Dat heb je dit Champions League-seizoen ook gezien en dat willen we volgend jaar weer laten zien”, vervolgt Huntelaar, die uitkijkt naar volgend seizoen. “Het zou heel mooi zijn als dit team bij elkaar blijft, er komen ook spelers bij. Wij willen volgend seizoen weer laten zien wat we kunnen en daarvoor moeten we eerst de Champions League halen. Het is mogelijk, dat heeft dit seizoen laten zien.”