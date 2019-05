Veelbesproken foto van ‘ongevoelige’ Rakitic deert Valverde niet

Ernesto Valverde heeft niet de intentie om Barcelona te verlaten. In de wandelgangen worden Ronald Koeman en Erik ten Hag genoemd als potentiële opvolgers van de trainer, maar Valverde voelt zich naar eigen zeggen gesteund door de clubleiding. Op de wekelijkse persconferentie, daags voor het competitieduel met Getafe, zegt de oefenmeester van de kampioen van LaLiga dat hij zich 'goed' voelt.

Valverde heeft een contract tot medio 2020, met een optie voor een extra seizoen. Hij loodste Barcelona dit seizoen naar de landstitel, maar zijn positie is veelbesproken na de onverwachte uitschakeling door Liverpool in de halve finale van de Champions League. De clubleiding wil het besluit over zijn toekomst tillen over de finale van de Copa del Rey, die op 25 mei plaatsvindt. "Ik ga me niet verschuilen", maakt Valverde duidelijk. "Het voelt alsof ik in The Great Escape (oorlogsfilm uit 1963, red.) zit, zojuist ben opgepakt en vastgezet ben in de cel. Maar ik wil morgen voor de groep staan."

Voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft na de nederlaag tegen Liverpool gesproken met Valverde. "Hij heeft me altijd het gevoel gegeven dat ik word gesteund", legt de trainer uit. "Na zo'n klap wankelt alles en iedereen. We weten allemaal hoe het gaat: als zoiets gebeurt dan breekt alles af, maar dat moet je weer opbouwen. Bartomeu heeft me altijd volledig gesteund." Valverde geeft toe dat de eliminatie 'pijn' doet. "Dat zal ik niet ontkennen. Maar we hebben een verantwoordelijkheid richting onszelf en de supporters."

De wedstrijd heeft Valverde nog niet teruggekeken, maar in zijn hoofd analyseerde hij het duel naar eigen zeggen voortdurend. "We wisten dat zij ook zouden scoren, maar toen dat gebeurde, leunden we slechts achterover", vertelt de 55-jarige Spanjaard over de manier waarop hij de wedstrijd op Anfield beleefde. "De doelpunten vielen snel na elkaar en dat was een mokerslag. En toen kwam de vierde... als ze er eenmaal vier gemaakt hebben, dan verdwijnt de analyse naar de achtergrond."

Valverde gaf zijn ploeg twee dagen vrijaf na de nederlaag. Middenvelder Ivan Rakitic maakte van de mogelijkheid gebruik om naar de stad Sevilla te gaan, waar hij jarenlang zelf voetbalde. Hij poseerde voor een foto met de zoon van voormalig Sevilla-voorzitter José María del Nido en dat beeld leidde tot veel kritiek: het zou 'ongevoelig' zijn, zo kort na de uitschakeling. Valverde heeft erover gesproken met zijn pupil. "Dat wilde hij zelf. Het enige wat ik erover kan zeggen, is dat het een goede professional is. Hij legde uit dat hij op weg was naar zijn vrouw en kinderen en dat iemand met hem op de foto wilde. Op straat moet je daarmee omgaan. Over zijn professionaliteit bestaan geen twijfels."