‘Nooit is iemand die nieuw in ons team kwam zo goed geweest als Van Persie’

Robin van Persie keerde anderhalf jaar geleden terug in De Kuip om zijn loopbaan af te sluiten bij Feyenoord en zondag tegen ADO Den Haag zal hij zijn laatste wedstrijd spelen. De 102-voudig international verdedigde gedurende zijn lange loopbaan de kleuren van grote clubs, waaronder Arsenal en Manchester United. Voormalig medespeler Rio Ferdinand is nog altijd vol lof over de verrichtingen van Van Persie bij the Red Devils.

De technicus maakte in 2012 voor dertig miljoen euro de overstap van Arsenal naar Manchester United en Ferdinand herinnert zich het moment dat hij het nieuws hoorde nog goed: “‘Leuk’, dacht ik. ‘De boss heeft de beste speler van Arsenal gekocht. Dat is weer een concurrent minder in de titelrace.’”, blikt hij terug in gesprek met De Telegraaf. Ferdinand was in eerste instantie echter niet enorm enthousiast over de transfer, ook omdat hij het op het veld nooit echt zwaar had gehad tegen Van Persie: “Misschien ook omdat het elftal van Arsenal niet altijd zo goed was. Hij speelde in Londen niet met de beste voetballers van de wereld.”

Dit veranderde echter toen hij samen met de Nederlander op het trainingsveld stond: “Robin deed dingen op de training, niet normaal. In een van de partijen gooide hij tegen mij de trukendoos open. Nu moet je weten dat er niet veel spelers langs kwamen bij mij en Nemanja Vidic. Toen we van helft wisselden kwam ‘Scholesy’ (Paul Scholes, red.) op me af. ’Zeg Rio, zag je dat? Dit is van een compleet ander niveau…’” Ferdinand kreeg het gevoel alsof hij naar een ‘kunstenaar’ keek: “Ik raakte geobsedeerd door de manier waarop hij de bal aannam, hoe hij met zijn lichaam de bal controleerde, hoe hij bij verdedigers wegdraaide en iedereen in stelling kon brengen.”

“Wat me ook verbaasde was hoe sterk hij was. Als verdediger kon je een pass naar hem geven en hij raakte nooit, echt nooit de bal kwijt.” Van Persie maakte uiteindelijk 26 doelpunten in zijn eerste seizoen op Old Trafford en won met Manchester United de enige landstitel uit zijn loopbaan. Ferdinand heeft nog altijd mooie herinneringen aan de tijd dat hij met de aanvaller samenspeelde: “Nooit is iemand zo goed geweest als Robin, die nieuw in ons elftal kwam.”