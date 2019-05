‘Voetbal is onvoorspelbaar, maar ik hoop dat ik bij Ajax kan blijven’

Dusan Tadic keerde afgelopen zomer terug naar de Eredivisie om bij Ajax te gaan spelen en het eerste seizoen van de Serviër lijkt een geslaagd jaar te worden. De Amsterdammers verzekerden zich al van de winst van de TOTO KNVB Beker, terwijl in de Champions League de halve finale werd gehaald. Met nog twee wedstrijden voor de boeg staat Ajax bovendien op basis van doelsaldo bovenaan in de Eredivisie. Tadic is tevreden met de verrichtingen van zijn ploeg, al durft hij niet met volle overtuiging te stellen dat hij volgend seizoen ook actief zal zijn in de Johan Cruijff ArenA.

“Voetbal is onvoorspelbaar. Je weet niet wat er gebeurt in het leven en in het voetbal. Je kunt zoiets nooit met zekerheid zeggen. Ik hoop dat ik kan blijven, maar laten het seizoen eerst sterk af maken en die titel veroveren. Aan het eind van het seizoen gaan we alles bespreken”, vertelt hij bij Inside Ajax. Vooralsnog lijkt het er echter op dat de Serviër ‘gewoon’ bij Ajax zal blijven en hij hoopt dat de ploeg de prestaties van dit seizoen volgend jaar weer kan herhalen.

Tadic merkt dat het Champions League-avontuur veel buitenlandse aandacht heeft getrokken: “Overal in Europa zie je dat ze Ajax missen als een van de kanshebbers in de Champions League en dat ze onze manier van voetballen missen. Die positieve arrogantie, die stijl. Mensen missen dat totaalvoetbal. Ze missen de aanwezigheid van Ajax. Ajax hoort elk jaar in de Champions League te spelen en hoort elk jaar de kampioen van Nederland te worden. Je moet zorgen dat je dominant blijft.”

De Europese prestaties hebben echter ook hun keerzijde, aangezien de club aankomende zomer een aantal dragende spelers dreigt te verliezen. Tadic hoopt dat Ajax volgend seizoen wel een team kan opstellen dat vergelijkbaar is met het huidige elftal: “Dat is belangrijk, omdat we nu met een sterk team hebben met sterke persoonlijkheden. Maar in het voetbal is het normaal dat sommige spelers vertrekken en andere blijven. Je moet er goede mensen voor in de plaats krijgen. Daarom zeg ik dat je een bepaalde standaard moet aanhouden. Ajax verdient het.”