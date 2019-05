Beugelsdijk: ‘Zo lastig, dat hij toch nog een echte afscheidswedstrijd wil'

Voor Robin van Persie staat komende zondag zijn laatste wedstrijd in De Kuip op het programma. Feyenoord ontvangt in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie ADO Den Haag, de huidige nummer tien van de ranglijst. In zijn laatste thuiswedstrijd van zijn loopbaan staat Van Persie waarschijnlijk tegenover Tom Beugelsdijk, die uitkijkt naar de ontmoeting met de routinier.

“Als het niet tegen ons was, had ik die wedstrijd van zondag graag in het stadion bij willen wonen. Nu zal ik het anders beleven en er alles aan doen om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Zo lastig, dat hij misschien toch nog een echte afscheidswedstrijd wil”, zegt Beugelsdijk in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger van ADO geeft te kennen dat hij een groot fan is van Van Persie.

“Ik heb al die tijd van hem als speler genoten. Eerst bij Feyenoord, maar daarna ook bij Arsenal, Manchester United en natuurlijk het Nederlands elftal. Ik weet nog goed dat ik in 2014 met mijn maten op Curaçao was. We waren naar de kloten, omdat we naar huis moesten. We wilden niet terug. Op het vliegveld keken we Nederland-Spanje. Na die 1-1 van hem, die gekke kopbal, werd het toch nog een feest”, vervolgt de 28-jarige verdediger. ADO kwam twee weken geleden voor het laatst in actie, toen er in eigen stadion met 3-1 werd gewonnen van Excelsior.

“Ik vind het niets om zo lang niet te spelen. Voor mij is het niet helemaal nieuw, ik mis vanwege een schorsing weleens een wedstrijd, maar het is raar en jammer dat we al die tijd hebben moeten wachten”, stelt Beugelsdijk. ADO heeft nog een minimale kans om de play-offs om Europees voetbal te bereiken, maar moet dan zelf in ieder geval twee keer winnen. Na het duel met Feyenoord volgt nog een ontmoeting met Willem II.