‘Gertjan Verbeek kan trainersloopbaan vervolgen in Australië’

Gertjan Verbeek is in beeld om Marco Kurz op te volgen als trainer van Adelaide United. De Nederlandse voorzitter Piet van der Pool wil de clubloze trainer aanstellen, weet The World Game. Verbeek kan na Rini Coolen de tweede Nederlandse trainer worden van de Australische club. Verbeek zit sinds maart 2018 zonder club nadat hij werd ontslagen bij FC Twente.

Voormalig Australisch international Brett Holman, wie bij AZ samenwerkte met Verbeek, past de Nederlandse trainer uitstekend bij de Australische mentaliteit. “Ik heb een geweldige periode meegemaakt onder hem bij AZ”, vertelt Holman, die in Nederland speelde voor Feyenoord, Excelsior, NEC en AZ. “Hij is een gerespecteerde trainer die perfect bij de Australische mentaliteit past, omdat hij houdt van harde werkers. Hij is zelf ook een harde werker en zoekt altijd naar details om beter te worden. Niet alleen op het veld, maar ook daar buiten. Hij laat niets aan het toeval over.”

Holman kan zich zijn tijd onder Verbeek nog goed voor de geest halen. “Hij weet wat hij wil van een team”, klinkt het. “Hij is een trainer die het belangrijk vindt dat spelers goed voor hun eigen lichaam zorgen. Hij beloont spelers die hard werken en in Nederland is hij een gerespecteerde trainer. Hij weet wat er in het voetbal gevraagd wordt. Hij verwacht veel van zijn spelers, maar daar staat tegenover dat hij ze op alle mogelijke manieren wil helpen”, aldus de 35-jarige Holman, die sinds zijn vertrek bij Brisbane Roar zonder club zit.