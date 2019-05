L'Équipe valt uit de toon met héél laag cijfer voor Matthijs de Ligt

De wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur (2-3) van woensdagavond is het gesprek van de dag in de internationale sportpers. Diverse kranten delen spelersrapporten uit, waaronder het gezaghebbende L'Équipe. In tegenstelling tot andere media is de Franse sportkrant genadeloos voor Matthijs de Ligt: de aanvoerder van Ajax krijgt een vier.

De Ligt is daarmee de laagst scorende Ajacied, samen met Daley Blind, Lasse Schöne en Kasper Dolberg. Andere onvoldoendes zijn er voor André Onana, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico (allemaal een vijf). Het sportblad deelt tevens een tien uit aan Lucas Moura, de maker van alle Engelse doelpunten in de Johan Cruijff ArenA. Moura is pas de tiende voetballer sinds de oprichting van L'Équipe in 1946 die met het hoogste cijfer wordt beloond. Eerder dit seizoen was die eer ook toebedeeld aan Dusan Tadic, na Real Madrid - Ajax.

Het cijfer voor De Ligt is echter opvallend. De verdediger kreeg van Voetbalzone een 6,5, mede vanwege zijn sterke eerste helft. Hij was achterin nagenoeg onklopbaar en nam bovendien het openingsdoelpunt voor zijn rekening. Wel was in ons rapport kritiek te lezen op de rol van De Ligt bij de 2-1 en de 2-2. Hij werd voorafgaand aan de aansluitingstreffer uitgespeeld bij het zestienmetergebied van Tottenham, waar De Ligt niet had hoeven zijn, en liet zich bij de 2-2 door de benen spelen.

L'Équipe lijkt De Ligt die momenten zwaar aan te rekenen. De Engelse pers is een stuk genadiger. The Guardian kent De Ligt een acht toe, vanwege zijn doelpunt en zijn 'monsterlijke fysiek in één-op-één-duels'. De Daily Telegraph komt met hetzelfde cijfer. "Doelpuntmaker, aanvoerder, leider en op weg om een Nederlandse legende te worden. Hij is op weg om 's werelds beste verdediger te worden. Het is moeilijk te geloven dat hij pas negentien jaar is." De Daily Mail geeft De Ligt een zeven, met een serieuze kanttekening: "Hij oogde als een tiener tijdens het woeste offensief van Tottenham." The Sun schrijft dat De Ligt in de eerste helft 'oogde als Paolo Maldini, Alessandro Nesta en Alessandro Costacurta in één', terwijl de Daily Mirror hem na afloop een 'legende in de dop' noemt.

In Spanje was veel aandacht voor toekomstig Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong en voor De Ligt, die aan de grootmacht wordt gelinkt. Mundo Deportivo deelt geen cijfers uit, maar is wel erg positief over het tweetal. "De statistieken van De Jong spreken voor zich. Negentig procent passzuiverheid (het hoogste van alle spelers van Ajax), vier intercepties en vijf van zijn vijf tackles waren succesvol", schrijft men in Spanje. "De Ligt was fantastisch. Hij was attent, corrigeerde fouten van medespelers en won het merendeel van de luchtduels met Fernando Llorente. Hij en De Jong zullen nog wel een Champions League-finale spelen in hun carrière. Daar bestaat geen twijfel over."