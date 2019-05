De slechtste man van Ajax krijgt een 3 na desastreuze avond

Ajax is de finale van de Champions League op een haar na misgelopen. Tegen Tottenham Hotspur gaf de ploeg van Erik ten Hag een 2-0 voorsprong uit handen: 2-3. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax – Tottenham Hotspur

AJAX CIJFER TOTTENHAM HOTSPUR CIJFER André Onana 6,5 Hugo Lloris 6,5 Noussair Mazraoui 7,5 Kieran Trippier 5 Matthijs de Ligt 6,5 Toby Alderweireld 6 Daley Blind 7 Jan Vertonghen 6,5 Nicolás Tagliafico 5,5 Danny Rose 6,5 Lasse Schöne 5,5 Victor Wanyama 3 Donny van de Beek 7 Moussa Sissoko 7,5 Frenkie de Jong 6 Christian Eriksen 6,5 Hakim Ziyech 8,5 Dele Alli Kasper Dolberg 3 Lucas Moura 9 Dusan Tadic 6,5 Heung-Min Son 6 - - Fernando Llorente 6,5

Cijfers Ajax

André Onana: 6,5

Wat de keeper moest doen, deed hij goed: schoten van spelers als Son, Lucas en Alli waren een prooi voor Onana en zijn redding van dichtbij op Llorente, vlak voor de 2-2 viel, was weergaloos. Anderzijds was hij meermaals te betrappen op slechte uittrappen die balverlies van Ajax inleidden.

Noussair Mazraoui: 7,5

De rechtsback kreeg de voorkeur boven Joël Veltman, omdat trainer Erik ten Hag rekende op zijn inbreng in voetballend opzicht. Aan de bal was Mazraoui ook daadwerkelijk rustig en defensief liet hij weinig steken vallen. Maar zijn grootste bijdrage leverde hij na rust: Mazraoui ging op het middenveld spelen en was overal te vinden.

Matthijs de Ligt: 6,5

Eerlijk is eerlijk: het was onbegrijpelijk dat De Ligt, samen met Blind, meeging bij een corner bij een 2-0 voorsprong. Bij het zestienmetergebied van Tottenham werd de aanvoerder daarna al uitgespeeld en de 2-1 was het gevolg. Bij de 2-2 liet De Ligt zich tevens door de benen spelen. In de eerste helft was hij nog heer en meester in de achterhoede en kopte De Ligt zijn ploeg op voorsprong.

Daley Blind: 7

In de bloedstollende slotfase was Blind op meerdere momenten héél, héél belangrijk, voordat de 2-3 viel. Hij begon wat laconiek aan de wedstrijd, met fouten in de passing, maar was niet op veel defensieve fouten te betrappen en was met zijn coaching van achteruit belangrijk bij het uitzetten van de lijnen.

Nicolás Tagliafico: 5,5

Tagliafico behoorde vanavond niet tot de uitblinkers bij Ajax. Er ging bij Tottenham te veel gevaar uit van de rechterflank. Tagliafico had het lastig in de duels en was bovendien niet altijd even zuiver in de passing.

Donny van de Beek: 7

Van de Beek staat niet zozeer bekend om zijn technische kwaliteiten, maar blonk voor rust meermaals uit in de kleine ruimte. Met zijn loopvermogen en doortastendheid inspireerde hij zijn ploeggenoten bovendien om zich onder de druk van de bezoekers uit te voetballen. Van de Beek had een doorslaggevende rol bij de 2-0, door Tadic te bedienen met een strakke pass op maat. Na de rust was hij echter onzichtbaar.

Lasse Schöne: 5,5

Helaas, we hadden graag gewild dat de rol van Schöne bij het openingsdoelpunt zij meest in het oog springende moment van de wedstrijd was geworden. Met een uitstekende corner stelde hij De Ligt in staat om er 1-0 van te maken. Maar gepruts van Schöne leidde ontegenzeggelijk tot de gelijkmaker van the Spurs. Een wedstrijd van uitersten voor de Deen.

Frenkie de Jong: 6

Niet de meest opvallende, maar wel een van de belangrijkste redenen achter het succes van Ajax in de eerste heft: De Jong was uiterst scherp en anticipeerde goed op dreigende momenten van Tottenham, bijvoorbeeld met een slimme loopactie na balverlies van Blind in de eerste helft. Wel liet De Jong zich na rust in zijn hemd zetten bij de 2-1 en was zijn inbreng na rust sowieso beperkt.

Hakim Ziyech: 8,5

‘Hier wil ik ‘m hebben’, gaf Ziyech al wijzend te kennen aan Tadic, en zo geschiedde. Met een fenomenaal schot maakte de creatieveling er vervolgens 2-0 van. Het was zeker niet zijn enige bijdrage op de avond. Net als in Londen verzette Ziyech bergen werk: vanaf het begin jaagde hij Tottenham fel op, vond hij zijn teamgenoten makkelijk en voerde hij zijn defensieve taken naar behoren uit.

Kasper Dolberg: 3

Het was even schrikken voor de supporters van Ajax: David Neres viel uit en Dolberg werd kort voor de aftrap opgetrommeld. De spits komt weinig meer aan spelen toe en leek misschien daarom ook geen klik te hebben met zijn ploeggenoten. Dolberg maakte bovendien weinig aanstalten om bij het spel betrokken te raken. ‘Onzichtbaar’ of ‘lusteloos’ zijn woorden die opkomen om zijn optreden te beschrijven.

Dusan Tadic: 6,5

De knop moest even om bij Tadic: hij zou niet centraal, maar aan de linkerflank opereren. Dat vulde de aanvaller uitstekend in: hij maakte Trippier het leven zuur en bereidde de 2-0 van Ziyech voor met een messcherpe pass. In de tweede helft kwam Tadic een stuk minder in het stuk voor.

Cijfers Tottenham Hotspur

Hugo Lloris: 6,5

Al vroeg leverde de keeper een heerlijke redding op een inzet van Tadic. In de tweede helft waren er wat onzekere momenten van de Fransman, die niet werden afgestraft door Ajax.

Kieran Trippier: 5

Op het laatste moment kreeg Trippier te horen dat hij niet tegenover David Neres, maar tegenover Tadic kwam te staan. Hij leek daar niet op voorbereid, want in de openingsfase draaide de Serviër de rechtsback dol. Maar Trippier was ook De Ligt volledig kwijt voorafgaand aan de 1-0.

Toby Alderweireld: 6

Qua passzuiverheid de beste speler aan de zijde van Tottenham. Maar de Belg verloor meer duels dan hij er won en had het voor rust moeilijk met Tadic. .

Jan Vertonghen: 6,5

De gemaskerde man van Tottenham, die een week na zijn hersenschudding toch nog kon meespelen, speelde een degelijke wedstrijd in de achterhoede. Een kopbal in de slotfase had er eigenlijk in moeten gaan, maar dankzij Moura kwam het Tottenham niet duur te staan.

Danny Rose: 6,5

Je mag je best afvragen waarom Rose de bal wegwerkte en daarmee de corner inleidde waaruit het eerste doelpunt viel – er was geen Ajacied in de buurt. In de tweede helft herpakte Rose zich: hij leverde wezenlijke bijdrages aan het aanvalsspel van de gasten, waaronder in de voorbereiding op de 2-1.

Victor Wanyama: 3

De toegevoegde waarde van Wanyama was ver te zoeken. Hij oogde wat verloren op het middenveld en maakte in balbezit niet de juiste keuzes. Mede doordat Wanyama het tempo niet aankon, had Tottenham het in fases lastig op het middenveld. Dat hij in de rust naar de kant werd gehaald, was dan ook geen verrassing.

Moussa Sissoko: 7,5

De invalbeurt van Sissoko kantelde de wedstrijd vorige week en ditmaal kreeg hij een basisplek. Hij toonde aan die te verdienen: zijn inzet was misschien wel ongeëvenaard bij Tottenham en Sissoko werkte zich met zijn als een bulldozer langs de middenvelders van Ajax, zowel voor als na rust.

Christian Eriksen: 6,5

De Deen was terug op bekend terrein en leek zich op sommige momenten wel thuis te voelen in Amsterdam. Er ging dreiging van Eriksen uit, met als voornaamste moment een heerlijke steekbal op Alli voorafgaand aan diens schot in minuut 53, maar over het geheel wist hij zijn stempel niet te drukken op de wedstrijd.

Dele Alli: 7

Met zijn uitstekende voorbereidende werk had Alli een levensgroot aandeel in de aansluitingstreffer en in het winnende doelpunt van Tottenham. Hij was in het restant van de wedstrijd niet veel te zien, maar o zo belangrijk op de beslissende momenten.

Lucas Moura: 9

Met een zuivere hattrick de architect van de wederopstanding van Tottenham na rust. Drie keer rondde hij feilloos af, waarmee een 2-0 achterstand razendsnel wegpoetste. Voor rust was hij nog in geen velden of wegen te bekennen, maar hij piekte op de juiste momenten in Amsterdam.

Heung-Min Son: 6

De terugkeer van Son werd gevreesd door analisten en supporters van Ajax. Af en toe liet hij blijken waarom, met zijn vlugge acties, schijnbewegingen aan de flank en zijn vroege schot op de paal. Son was echter zeker niet in al zijn acties gelukkig,

Fernando Llorente: 6,5

De Spanjaard, vorige week een van de betere spelers aan de zijde van Tottenham, kwam in de tweede helft binnen de lijnen als vervanger van Wanyama. Hij bleek in de lucht opnieuw een geduchte tegenstander voor De Ligt en was een belangrijk aanspeelpunt, maar eiste geen hoofdrol op.