Van der Vaart lovend: ‘Hij zit niet alleen bij Ajax om knaken te verdienen’

Ajax is dit seizoen de grote verrassing in de Champions League en veel van de spelers van de Amsterdammers worden in verband gebracht met een transfer naar Europese grootmachten. Donny van de Beek zou bijvoorbeeld in beeld zijn bij clubs als Real Madrid en Paris Saint-Germain, terwijl hij begin dit seizoen nog niet eens zeker was van een basisplaats. De middenvelder is dan ook de speler van Ajax die Rafael van der Vaart in de afgelopen maanden het meest verbaasd heeft.

“Hij krijgt nu de bloemen. Ik vind hem altijd een beetje een ‘type Davy Klaassen’, maar hij laat het nu ook nog eens zien in de Champions League. Ik had niet verwacht dat hij op zo’n jonge leeftijd al zo bepalend zou zijn”, vertelt Van der Vaart in gesprek met Voetbal International. Van de Beek moest eerder regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank, maar is inmiddels uitgegroeid tot onbetwiste basisspeler onder Erik ten Hag.

Van der Vaart noemt de Oranje-international ‘een speler die heel belangrijk is voor het elftal’: “Je wil natuurlijk goals, assists en mooie hakjes zien, maar hij is iemand die overal net even tussen zit. Hij is een box-to-box-speler en hij heeft nu natuurlijk heel veel vertrouwen door zijn goals tegen Juventus en Tottenham.” Naast Van de Beek valt ook Dusan Tadic op door zijn prestaties in de Champions League. De Serviër speelde de afgelopen seizoenen voor Southampton, maar lijkt zich zonder moeite te hebben aangepast aan het hogere niveau.

“De Engelse middenmoot is natuurlijk ook nog steeds top. Je ziet dat die jongen gegroeid is. Hij heeft toen tegen degradatie gespeeld en daar word je ook een kerel van. Hij is hier met veel vertrouwen heen gekomen en dat straalt hij uit”, vervolgt Van der Vaart zijn verhaal. “Hij is ongelooflijk balvast, een aanjager en een goede gozer in de groep. Ik ben een paar keer met het elftal meegereisd en dan zie je dat het een lieve, open jongen is. Hij wil voor Ajax door het vuur gaan. Hij is er niet alleen om knaken te verdienen, dat vind ik fantastisch.”