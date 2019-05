Martin Jol lyrisch: ‘Hij gaat bij de top 5 van Nederlandse spelers ooit behoren’

Martin Jol is onder de indruk van het spel van Ajax. De Amsterdammers spelen woensdag de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, nadat Ajax in Londen met 0-1 te sterk bleek. Jol, ex-trainer van beide clubs, stelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de ploeg van Erik ten Hag veel indruk maakt in Engeland.

Jol zegt 'trots' te zijn dat men in Engeland de klasse van het Nederlandse voetbal erkent. “Dat ze niet neerbuigend doen. Het voetbal dat Ajax op dit ogenblik speelt, spreekt in Engeland ook enorm aan. Dat is iets om trots op te zijn”, aldus de oefenmeester, die zag dat de nederlaag tegen Ajax hard aankwam bij de selectie van Tottenham.

“Ze konden hun ogen niet geloven. Het gekke was: ook bij Ajax liepen geen uitblinkers. Ik zei het tegen mijn vrienden in Engeland: Wat denk je dat er gebeurt als ze écht goed gaan voetballen, die Dusan Tadic, die Frenkie de Jong en Hakim Ziyech vooral. Dan staat je nog wat te wachten, hoor”, vervolgt Jol, die ontkent dat hij Ziyech heeft aanbevolen bij Tottenham.

“De Engelse pers vroeg me welke speler van Ajax Tottenham beter zou maken, zeker ook omdat er aan Eriksen wordt getrokken. Toen heb ik gezegd: 'Ziyech.' Bij hem is de zegetocht van Ajax begonnen. Sinds zijn komst heeft de club zich zo ontwikkeld. Overigens kunnen ze Matthijs de Ligt ook heel goed gebruiken, maar degene die ze echt beter zou maken is Frenkie de Jong.”

De coach is van mening De Jong een ongekend talent is, aangezien de middenvelder 'bijna niet af te stoppen' is. "Loopt zo weg bij tegenstanders. Johan Cruijff had ook dat lopen en die versnelling. Die speelde mensen voorbij alsof ze er niet stonden. Dat heeft Frenkie de Jong ook, maar Cruijff was natuurlijk wel een aanvaller en De Jong een echte middenvelder. Ik denk wel dat hij tot de top 5 van Nederlandse voetballers in de historie gaat behoren.”