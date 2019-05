Noussair Mazraoui: ‘Ik weet niet wie woensdag gaat spelen'

Ajax won zondagavond de strijd om de TOTO KNVB Beker door Willem II met 0-4 te verslaan in de Rotterdamse Kuip. Noussair Mazraoui kwam het gehele duel in actie in een rol op het middenveld. Na afloop van de gewonnen finale sprak verslaggever Justus Dingemanse met Mazraoui die voor de camera van Voetbalzone verscheen. Naast het bespreken van het duel blikken ze ook alvast vooruit naar de wedstrijd van komende woensdag wanneer de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur op het programma staat.

