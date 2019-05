Swart: ‘Van de Beek is de enige die in de zestien altijd gevaarlijk is'

Sjaak Swart is lovend over de prestaties van Donny van de Beek in het shirt van Ajax. De oud-aanvaller heeft een speciale band met de veelzijdige middenvelder van de koploper in de Eredivisie, afgelopen dinsdag verantwoordelijk voor het enige doelpunt tegen Tottenham Hotspur in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League (0-1).. Aanstaande woensdag komen de Engelsen op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

De clubicoon van de Amsterdammers zag hoe Van de Beek al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club terechtkwam en had al snel door dat Ajax een getalenteerde speler in huis had. “Ik heb hem in de jeugd zien spelen”, opent Swart in De Tafel van Kees van FOX Sports. “Hij kan op tien spelen en als controleur uit de voeten. Hij is de enige van wie ik vind dat hij in het strafschopgebied altijd gevaarlijk is. Hij komt altijd op het juiste moment voor de goal.”

“Hij is technisch nu ook heel goed, terwijl veel mensen zeiden dat hij technisch niet zo begaafd is. Hij kan gewoon goed voetballen”, vervolgt Swart zijn lofzang op de middenvelder van Ajax. “Tuurlijk, iedereen moet leren. Maar hij is gewoon veel sterker geworden door de vele wedstrijden die hij speelt. En als je het in de internationale wedstrijden ook nog goed doet, dan kom je er wel."

Van de Beek kroonde zich tot matchwinner in de uitwedstrijd tegen the Spurs en was tevens verantwoordelijk voor de belangrijke gelijkmaker in het kwartfinaleduel met Juventus (1-2). Het product van de Amsterdamse jeugdopleiding wordt al enige tijd nadrukkelijk gevolgd door Paris Saint-Germain. Canal+ meldde onlangs dat de kapitaalkrachtige topclub uit Frankrijk minstens vijftig miljoen euro overheeft voor de Ajacied, terwijl ook Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund voor hem in de markt zouden zijn.