‘Hij staat volgend jaar voor honderd procent niet voor de groep bij Twente’

FC Twente heeft zich reeds verzekerd van de titel in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie. Voor de Tukkers staat vrijdagavond de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma, in eigen huis tegen SC Cambuur. Volgens Hans Kraay jr. is dit ook de laatste wedstrijd van Marino Pusic als trainer van FC Twente.

“Ik hoop voor hem dat die vakantie kort duurt, dat hij volgend jaar een andere club heeft”, zo opent Kraay jr. bij FOX Sports. De opmerking zorgt voor verbazing bij presentator Pascal Kamperman. “Hij staat volgend jaar voor honderd procent niet voor de groep bij FC Twente. Dat kan ik je met honderd procent zekerheid vertellen, omdat er een andere trainer voor de groep staat. Ze willen Fred Rutten...”

“Pusic staat niet voor de groep, dat weet ik honderd procent zeker. Dat blijkt uit betrouwbare informatie die ik heb”, herhaalt de analist nog eens. Pusic heeft nog een contract tot medio 2020, maar er wordt al langer gespeculeerd over zijn toekomst bij FC Twente. “Ik vind het ook wel heel prettig dat Wout Brama hem afgelopen zondag in De Tafel van Kees heel veel credits gaf. Hij heeft onder hele moeilijke omstandigheden moeten werken en Brama heeft het een aantal keer herhaald.”

“We hoeven er niet over uit te weiden, volgend jaar staat er een nieuwe trainer voor de groep bij Twente”, besluit Kraay jr. zijn verhaal. Pusic staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij FC Twente, nadat hij vorig seizoen tijdelijk het roer overnam van de ontslagen Gertjan Verbeek en met de Tukkers degradeerde uit de Eredivisie. De 47-jarige oefenmeester werkt sinds oktober 2015 in Enschede, waar hij in eerste instantie binnenkwam als assistent-trainer.