‘Ajax zou voor Alexander Isak mooi tussenstation zijn om verder te rijpen’

Alexander Isak is al weken de man waar het allemaal om draait bij Willem II. De van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller gaf deze week geen interviews meer, om zich helemaal op de bekerfinale van zondag tegen Ajax te kunnen concentreren. De negentienjarige Isak heeft naar eigen zeggen ‘alles wel verteld’ in de voorbije periode en beseft dat een geweldige wedstrijd tegen Matthijs de Ligt én Ajax zijn toekomst kan bepalen.

Volgens de vrijdageditie van het Algemeen Dagblad wil Isak alleen terug naar Borussia Dortmund als hij een serieuze kans krijgt. Stefan Pettersson, tussen 1988 en 1994 de spits van Ajax, adviseert zijn landgenoot om nog wat langer in de Eredivisie te blijven. “De Eredivisie is de komende jaren een perfecte omgeving voor hem'', verzekert de Zweedse topschutter van weleer in het dagblad.

Pettersson was tot voor kort (zakelijk) begeleider van een twintigtal Zweedse voetballers en in zijn hoedanigheid als hoofd van de begeleidingsstaf van het nationale team van Zweden kwam hij Isak ook tegen. “In de Eredivisie wordt veel man-tegen-man verdedigd. Isak is heel sterk in die duels. Willem II is op dit moment in zijn loopbaan de juiste club. Hij hoeft er niet om te gaan met de constante druk die je bij een topclub wel hebt.”

Isak staat nog aan het begin van zijn carrière en met ups en downs bij een topclub ben je kwetsbaar. “Met Willem II kan hij die pieken en dalen veel beter opvangen”, stelt Petterson, die denkt dat zijn landgenoot bij Ajax niet zou misstaan. “Voor Isak zou het een mooi tussenstation kunnen zijn om verder te rijpen. Zijn statistieken zijn indrukwekkend. Hij is intelligent, scoort makkelijk, heeft een goede techniek en is razendsnel. Ik denk dat deze start bij Willem II een enorme impuls is voor het verdere verloop van zijn carrière.''