Ten Hag heeft laatste woord: ‘Nee, dat bepaal ik samen met mijn staf’

Ajax strijdt een paar wedstrijden voor het einde van het seizoen nog op drie fronten mee en de Amsterdammers kunnen zondag hun eerste prijs winnen als de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II op het programma staat. Die wedstrijd komt vijf dagen na het eerste duel in de halve finales van de Champions League met Tottenham Hotspur en voor trainer Erik ten Hag is het vooral goed kijken naar hoe fit zijn spelers zijn.

“Na zo'n krachtmeting lijkt het me logisch dat spelers pijntjes hebben. Daar moeten ze van herstellen. We hebben nog een aantal dagen. Zoals ik het nu zie, denk ik dat iedereen beschikbaar is voor zondag”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. Met de terugkeer van Noussair Mazraoui kan Ten Hag weer over een zo goed als fitte selectie beschikken.

De spelers van de Amsterdammers mogen echter niet zelf beslissen of zij wel of niet fit genoeg zijn om aan de eindstrijd tegen de Tilburgers te beginnen: “Nee, dat bepaal ik samen met mijn staf. We zullen heel goed kijken hoe de spelers ervoor staan, maar we hebben het hele jaar gestreden voor prijzen. Zondag is de eerste kans om een prijs binnen te halen.”

“Veel spelers hebben nog niet zoveel gewonnen en voor sommigen is het zelfs de eerste prijs, dus ik denk dat iedereen wil spelen”, sluit hij af. Ajax ontvangt the Spurs drie dagen na het treffen in De Kuip in de Johan Cruijff ArenA voor de return en lijkt met een 0-1 overwinning in Londen goede papieren voor het bereiken van de finale van de Champions League in handen te hebben. In competitieverband staat de ploeg op basis van doelsaldo boven PSV op de ranglijst en wordt er nog tegen FC Utrecht en De Graafschap gespeeld.