Van der Vaart stapte op voorzitter Tottenham af na zege Ajax: ‘Je weet het, hè’

Ajax won dinsdagavond met 0-1 van Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League, waardoor de finale van het miljardenbal lonkt voor de formatie van Erik ten Hag. Rafael van der Vaart en Ronald de Boer denken dat Ajax de eindstrijd gaat halen. "Een geweldig resultaat", zegt eerstgenoemde oud-Ajacied in gesprek met de NOS.

"Ajax was in de eerste helft heel goed. De mensen in het stadion wisten niet wat ze zagen. Ze werden zoek gespeeld. In de tweede helft speelde Tottenham beter, maar de ploeg viel over het algemeen tegen", zegt Van der Vaart. "Ze maken indruk, dit Ajax. Het is geen toeval dat topploegen eruit kunnen zien als amateurs als Ajax tegen ze speelt."

"Niemand had het vertrouwen bij Tottenham, niemand wilde de bal hebben. Je weet het, hè, zeker als we winnen, dan ga ik natuurlijk even de president een hand geven. Daniel Levy, leuke vent is dat. Hij heeft mij ook naar de club gehaald destijds. Hij was heel rustig en reëel. Bij Tottenham weten ze eigenlijk wel dat ze totaal niet in vorm zijn. Zij zien ook dat Ajax een stukje beter is."

Ook De Boer denkt dat de Amsterdammers de finale gaan halen. "Het ziet er goed uit voor Ajax. Ze staan met anderhalve been in de finale. Ongelooflijke tijden", aldus de oud-international. "Tottenham zag er niet goed uit in de eerste helft, maar dat komt ook door Ajax. Voetballend viel het erg tegen van Tottenham. Zelfs Christian Eriksen was niet een keer betrokken bij een goede aanval."