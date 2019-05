Alderweireld: ‘Misschien in een Ajax-shirt, maar dit had ik nooit gedacht’

Toby Alderweireld stond dinsdagavond met Tottenham Hotspur tegenover zijn oude club Ajax. Het weerzien met de Amsterdammers draaide voor de Belgische verdediger uit op een teleurstelling, want the Spurs verloren de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League in eigen stadion met 0-1. Alderweireld geeft in gesprek met Ajax TV toe dat hij nooit verwacht had om in de halve finale van de Champions League met een andere club terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.

Matchwinner Donny van de Beek, die in het Tottenham Hotspur Stadium de enige treffer verzorgde, toont zich na afloop tegenover Ajax TV content met het resultaat. Toch waarschuwt de middenvelder, evenals Joël Veltman, dat het tweeluik zeker nog niet gedaan is.

Dusan Tadic geeft te kennen dat Ajax vanaf de groepsfase de lijn heeft doorgetrokken in de Champions League. Volgens de Servische aanvaller willen de Amsterdammers altijd op dezelfde manier spelen.