Blessure verstoort sterke reeks Justin Kluivert bij AS Roma

Justin Kluivert begeeft zich in de ziekenboeg van AS Roma, zo weten media uit Italië dinsdag te melden. De buitenspeler van de Romeinen hield een dijbeenblessure over aan de wedstrijd tegen Cagliari (3-0 zege) van afgelopen zaterdag en is mogelijk niet op tijd fit voor de ontmoeting met Genoa van aankomend weekeinde.

De vorig jaar zomer van Ajax overgenomen aanvaller was op dreef tegen Genoa en stond aan de basis van het doelpunt van Javier Pastore. Trainer Claudio Ranieri is sowieso gecharmeerd van de Nederlander, want in de laatste acht wedstrijden van AS Roma kwam Kluivert zeven keer in actie. In die reeks was hij goed voor drie assists.

Het zijn belangrijke weken voor AS Roma en Kluivert in de strijd om een Champions League-ticket. De manschappen van Ranieri bezetten momenteel de vijfde plaats en staan slechts één punt achter het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer. In de Serie A staan nog vier wedstrijden op het programma.