Tottenham Hotspur - Ajax: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Voor Ajax wacht dinsdagavond de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League, in Londen tegen Tottenham Hotspur. The Spurs vormen voor de Amsterdammers de derde horde in de knock-outfase van het miljardenbal, nadat er eerder afgerekend werd met Real Madrid en Juventus. Ajax is met een nagenoeg fitte selectie afgereisd naar de Britse hoofdstad.

Blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen Tottenham Hotspur en Ajax

Op de langdurig geblesseerden Hassane Bandé en Carel Eiting na heeft Ajax-trainer Erik ten Hag de beschikking over een fitte selectie voor de eerste halve finale van de Champions League. Dat betekent dat ook Noussair Mazraoui weer inzetbaar is. De rechtsback raakte tijdens de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus (1-2 zege) geblesseerd aan de enkel en moest het veld daardoor voortijdig verlaten. Mazraoui liet de wedstrijden tegen FC Groningen (0-1 zege) en Vitesse (4-2 zege) schieten, maar keert voor het duel met Tottenham Hotspur terug in de 22-koppige selectie. Volgens het Algemeen Dagblad zal Mazraoui ook weer aan de aftrap staan in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium. “Mazraoui heeft nu twee dagen getraind en dat ziet er goed uit”, zei Ten Hag maandag op de persconferentie. “We hebben ideeën over hoe we dat gaan invullen.”

Tegelijkertijd keert Nicolás Tagliafico terug in de basiself, daar de Argentijnse vleugelverdediger voor de return van de kwartfinale in Turijn geschorst was. Daardoor begon Ten Hag in het Allianz Stadium met Mazraoui als linksback, terwijl Joël Veltman op de rechterflank speelde. Nadat Mazraoui geblesseerd raakte, werd Daley Sinkgraven in het veld gebracht. Zowel Veltman als Sinkgraven lijkt dinsdagavond genoegen te moeten nemen met een plaats op de reservebank. De vermoedelijke opstelling van Ajax kent verder weinig verrassingen, wat betekent dat Daley Blind en Matthijs de Ligt het hart van de defensie vormen en het middenveld zal bestaan uit Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Lasse Schöne. De voorste linie van de ‘Champions League-variant’ wordt gevormd door David Neres, Dusan Tadic en Hakim Ziyech.

Voor Mauricio Pochettino, manager van Tottenham Hotspur, zijn er in aanloop naar de eerste ontmoeting met Ajax meer personele problemen. Heung-Min Son is na een gele kaart in het duel met Manchester City (4-3 nederlaag) in de kwartfinale geschorst, terwijl Harry Kane er al een tijdje uit ligt met een enkelblessure. Vincent Janssen, die de afgelopen twee wedstrijden als invaller in het veld kwam, is niet ingeschreven voor de Champions League en derhalve niet inzetbaar voor Pochettino. Volgens verschillende Engelse media, onder wie The Independent en de Daily Express, betekent dat in ieder geval dat Fernando Llorente speelt.

Harry Winks (lies), Serge Aurier en Erik Lamela (allebei hamstring) zijn tevens niet inzetbaar bij the Spurs, terwijl de inzetbaarheid van Moussa Sissoko wegens een liesblessure hoogst twijfelachtig is. Jan Vertonghen kampt met een dijbeenblessure en bleef daardoor aan de kant tijdens de wedstrijd tegen West Ham United (0-1 nederlaag) van afgelopen zaterdag. De Engelse media gaan er desondanks vanuit dat de Belg tijdig fit is, waardoor hij met Kieran Trippier, Toby Alderweireld en Danny Rose de defensie zal vormen. Hugo Lloris is in ieder geval ‘gewoon’ de doelman van Tottenham Hotspur.

Eric Dier, Victor Wanyama en Dele Alli spelen dan centraal op het middenveld, terwijl Lucas Moura als hangende linksbuiten en Christian Eriksen als hangende rechtsbuiten zal spelen. Een ander scenario is dat Davinson Sánchez samen met Vertonghen en Alderweireld een driemansdefensie vormt, waardoor Trippier en Rose een meer aanvallende rol hebben. Dit zou dan ten koste gaan van Wanyama of Dier, terwijl Eriksen in dit geval als centrale middenvelder speelt. Indien Vertonghen niet fit blijkt, lijkt het aannemelijk dat Sánchez hem zal vervangen in het centrum van de defensie. Ten Hag zei maandag op de persconferentie al dat Tottenham kan wisselen van systeem. “Maar de principes blijven hetzelfde. Daar kunnen wij op inspelen. We moeten ons eigen spel spelen, maar kunnen anticiperen op onze tegenstander als die wat aanpast.”

Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Dier, Wanyama, Alli; Moura, Eriksen; Llorente

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres

Statistieken Tottenham Hotspur - Ajax

O De twee voorgaande officiële ontmoetingen tussen Tottenham Hotspur en Ajax eindigden in het voordeel van de Londenaren. Tottenham won beide duels in de eerste ronde van de voormalige Europa Cup II in 1981/82: 1-3 en 3-0.

O Ajax won slechts één van de zes voorgaande Champions League-duels met een Engelse tegenstander: een 3-1 zege op Manchester City in oktober 2012. Alle drie uitduels eindigden wel in een gelijkspel: tweemaal tegen Arsenal, een keer tegen Manchester City.

O Tottenham Hotspur kan de veertigste club worden die voor het eerst de finale van de Europa Cup / Champions League bereikt, en de achtste Engelse club. Het laatste team uit Engeland dat voor het eerst in een eindstrijd stond, was stadsgenoot Chelsea in 2007/08.

O Het is voor Tottenham Hotspur pas de eerste halve finale van een Europa Cup / Champions League-toernooi sinds 1961/62, toen de Londenaren door uiteindelijke winnaar Benfica werden geëlimineerd.

O Na Real Madrid en Juventus uitgeschakeld te hebben, was Ajax de eerste club in de historie van de Europa Cup / Champions League die twee verschillende rondes in de knock out-fase binnen één seizoen overleefde zonder het eerste duel in eigen huis te winnen.

O Van de clubs die in minimaal vijf halve finales van een Europa Cup / Champions League-toernooi stonden, hebben alleen Benfica (7/8, 87,5 procent), AC Milan (10/12, 83,3 procent) en Liverpool (8/10, 80,0 procent) een hoger slagingspercentage dan Ajax (6/8, 75,0 procent).

O Tottenham Hotspur won acht van de laatste tien thuiswedstrijden in de Champions League (twee nederlagen), inclusief elk van de laatste vier. De Londenaren hielden in de laatste drie Europese thuisduels bovendien het doel schoon.

O Ajax heeft de laatste drie uitduels in de Champions League gewonnen. Dat zijn er evenveel als in de voorgaande 31 uitduels in het toernooi: 3 zeges, 11 remises en 17 nederlagen.

O De gemiddelde leeftijd van de basiself van Ajax dit seizoen in de Champions League was 24 jaar en 257 dagen. Dat is het jongste van alle halvefinalisten en op een na jongste van alle 32 deelnemers in deze voetbaljaargang.

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in het Tottenham Hotspur Stadium. De heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League wordt live uitgezonden op het open kanaal. Op Veronica begint om 19.45 uur de uitgebreide voorbeschouwing. Ziggo Sport zendt het duel tevens uit op het open kanaal, zonder reclameblokken. Vanaf 19.40 uur schuiven Wim Kieft, Jan van Halst en Viggo Waas aan voor de voorbeschouwing, terwijl Youri Mulder namens Ziggo langs het veld zal analyseren. Sierd de Vos levert het commentaar bij het treffen tussen Tottenham Hotspur en Ajax.