FC Twente geeft titel extra glans met vijfklapper tegen Jong Ajax

FC Twente speelt volgend seizoen in de Eredivisie en is derhalve bezig met een afscheidstournee in de Keuken Kampioen Divisie. In de voorlaatste competitiewedstrijd tegen Jong Ajax won het elftal van Marino Pusic maandagavond met 2-5 op De Toekomst. De wedstrijd stond eigenlijk voor vrijdag 16 april op het programma en had het kampioensduel kunnen worden, maar werd toen afgelast uit veiligheidsoverwegingen. Mohamed Hamdaoui had met vier assists een groot aandeel in de Twentse overwinning.

Jelle van der Heyden bezorgde de bezoekende ploeg een droomstart door de score al in de derde minuut te openen. De middenvelder haalde doeltreffend uit na een goede combinatie met Hamdaoui. De vreugde was echter van korte duur, want Rafael Ramos kreeg de bal op de hand in het eigen strafschopgebied en Danilo faalde vervolgens niet vanaf elf meter. Tom Boere herstelde de voorsprong van FC Twente op aangeven van Hamdaoui. Lassina Traoré zorgde ervoor dat Jong Ajax met een gelijke stand het rustsignaal haalde.

FC Twente trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Haris Vuckic werd nog van scoren afgehouden, maar Boere was niet te stuiten na ruim een half uur spelen. De aanvaller tekende hiermee voor zijn tweede doelpunt van de avond. Vuckic was twintig minuten voor het einde alsnog trefzeker en vierde dat op uitbundige wijze. Opnieuw was de assist van Hamdaoui. Ulrich Bapoh maakte het Twentse feestje compleet door in de slotminuut het vijfde doelpunt op zijn naam te schrijven.

Pusic ziet zijn formatie door de ruime zege in de hoofdstad op een puntenaantal van 79 komen. Dat zijn tien punten meer dan nummer twee Sparta Rotterdam heeft verzameld. FC Twente sluit het seizoen vrijdag af met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Voor Jong Ajax, de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie, rest nog een thuisduel met Almere City FC.