Elftal van de Week: Roda JC dendert door en maakt nu al indruk

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 15:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd de tweede speelronde van het nieuwe seizoen afgewerkt. De spelers van Roda JC maakten daarin de beste indruk, daar zij met drie spelers hofleverancier zijn.

Het doel wordt deze week verdedigd door Calvin Raatsie. De van Ajax overgekomen doelman hield maandagavond zijn doel schoon in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-0). Het hart van de defensie wordt gevormd door twee talenten van AZ: Maxim Dekker en Jorn Berkhout. Walid Ould-Chikh, Boyd Reith en Enrique Peña Zauner zijn de spelers die Roda JC vertegenwoordigen. Wat opvalt is dat geen enkele speler voor de tweede achtereenvolgende week is geselecteerd.

Konstantinos Doumtsios was de eerste TOP Oss-speler die twee keer tot scoren kwam bij zijn thuisdebuut voor de Brabantse club sinds Tom Boere op 12 augustus 2016. Bij NAC Breda was datzelfde kunstje een prooi voor Dominik Janosek. Ook hij scoorde tweemaal bij zijn thuisdebuut. Iemand anders die de ogen op zich gericht kreeg was Soulyman Allouch. De aanvaller van VVV-Venlo maakte tegen FC Emmen evenveel doelpunten als in zijn 27 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden ervoor: 2 stuks.

Elftal van de Week: Raatsie (Jong FC Utrecht); Reith (Roda JC), Dekker (Jong AZ), Berkhout (Jong AZ), Van Berkel (Willem II); Janosek (NAC Breda), Ould-Chikh (Roda JC), Hlynsson (Jong Ajax); Zauner (Roda JC), Doumtsios (TOP Oss), Allouch (VVV-Venlo).