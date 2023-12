Willem II wint derby van NAC met hakken over de sloot en slaat gat van 7 punten

Willem II heeft de Brabantse derby gewonnen van aartsrivaal NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion waren de bezoekers met 1-2 te sterk voor de ploeg uit Breda. Jeredy Hilterman nam beide treffers van Willem II voor zijn rekening. Thomas Marijnissen scoorde voor NAC. Willem II blijft dankzij de overwinning eerste en slaat een gat van zeven punten op Roda JC. NAC blijft op plaats acht staan.

Willem II kwam al vroeg in het duel op voorsprong. Een corner van de Tilburgers werd niet goed weggewerkt door NAC, waardoor Nick Doodeman nog een keer kon inbrengen. Hilterman uitgerekend voormalig speler van NAC, kopte van dichtbij zijn vijfde treffer op rij binnen.

Na de openingstreffer van de Tricolores bleven zij de betere ploeg. Met 32 minuten spelen op de klok verdubbelde Willem II de voorsprong na dom verlies van Dominik Janosek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jeremy Bokila werd vervolgens weggestuurd. Hij dribbelde het zestienmetergebied binnen en raakte vervolgens hard de paal. De bal kaatste vanaf het houtwerk in de voeten van Ringo Meerveld, die hem in de kluts bij Hilterman kreeg.

Hilterman, die in de tiende minuut goed wegkwam met een gele kaart na een harde overtreding, nam de bal met zijn borst aan en tikte eenvoudig binnen: 0-2.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg NAC de eerste kans van de wedstrijd. Uit een corner kopte Rowan Besselink op doel, maar hij zag zijn poging knap gekeerd worden door Joshua Smits.

In de tweede helft kwam Willem II er nauwelijks meer aan te pas. NAC wist het overschot aan balbezit nauwelijks om te zetten in kansen. Elías Más Ómarsson was nog dichtbij een treffer met zijn hoofd en voor een vermeende overtreding van Bokila op Javier Vet werd geen strafschop gegeven.

In de laatste minuut kwam NAC via Marijnissen, die pas drie minuten in het veld stond, nog wel tot 1-2. Hij gleed een lage voorzet van Tom Boere van dichtbij binnen en bepaalde zo de eindstand op 1-2. In de slotfase drong NAC nog wel aan op een treffer, maar het mocht, helaas voor de supporters in het stadion, niet baten.

[stand:2]

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties