Van Hanegem geeft snel uitsluitsel: ‘Dan ga ik ook op het veld staan’

Willem van Hanegem werd eind vorige week voor het eerst in verband gebracht met het trainerschap bij FC Den Bosch en de voormalige middenvelder is nog altijd in beeld om de, voorlopige, opvolger van Wil Boessen te worden. Boessen werd vorige week de laan uit gestuurd en Van Hanegem kan in De Vliert voor de rest van het seizoen, plus de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs, de touwtjes in handen nemen.

Het Brabants Dagblad weet maandagmiddag te melden dat Van Hanegem dinsdag met uitsluitsel zal komen. De Feyenoordicoon was vrijdag aanwezig tijdens de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade en beraadt zich nu op zijn toekomst. Een rol op de achtergrond als bijvoorbeeld adviseur ziet hij hoe dan ook niet zitten: “Als ik het doe, ga ik ook op het veld staan. Anders heeft het geen zin”, is hij stellig.

Van Hanegem was maandagochtend opnieuw in Den Bosch om over het aanbod van clubicoon Wim van der Horst te praten en bekeek ook de training die het eerste elftal afwerkte: “Ik vind dit minder leuk om naar te kijken dan een wedstrijd”, reageerde hij met een glimlach. Een langdurig dienstverband als trainer zit er sowieso niet meer in voor de 75-jarige Van Hanegem, die maandagochtend in zijn column in het Algemeen Dagblad nog schreef dat het artikel ‘niet was getikt door de nieuwe trainer van FC Den Bosch’.

“Ik bedoel dat ik niet meer een jaar lang op het veld wil staan als trainer.” Een tijdelijk dienstverband van een maand is echter een ander verhaal: “En dan moet je het ook goed doen en dat doe je niet door op de achtergrond te blijven staan.” FC Den Bosch speelt vrijdag zijn laatste competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles en weet zich bij winst verzekerd van een plekje in de tweede ronde van de nacompetitie. Als er verloren wordt, moet de club mogelijk echter al instromen in de eerste ronde.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.