Legende waarschuwt Ajax: ‘Geen kampioen en eruit tegen Spurs’

Arie Haan en Johnny Rep hadden in de jaren zeventig een productief aandeel in de verovering van de Europa Cup I, de voorganger van de Champions League. Haan scoorde in 1971 in de finale tegen Panathinaikos (2-0) en twee jaar later maakte Rep de winnende treffer tegen Juventus (1-0). Beiden zien Ajax als favoriet in de dubbele confrontatie met Tottenham Hotspur in de halve finales.

Het gemis van Harry Kane, Heung-Min Son en Moussa Sissoko in het heenduel kan wel eens doorslaggevend zijn, zo vermoedt Haan. “Ajax moet daar een flinke tik uitdelen. Ajax is favoriet, ook wel beter dan Spurs en gaat de finale halen”, verzekert de voormalig Oranje-international maandag in De Telegraaf. Hij denkt wel dat het lastig gaat worden voor het team van Erik ten Hag en geeft het recente uitduel van Ajax bij FC Groningen (0-1 winst) als voorbeeld.

“Normaal gesproken ligt het Engelse voetbal ons Nederlanders wel, maar je zag bij FC Groningen wat er gebeurt als een tegenstander de beuk erin gooit. Van Tottenham verwacht ik ook dat de spelers erop vliegen.” De spelers van Ajax moeten zichzelf oppeppen, veel agressiever zijn dan in de thuiwedstrijd tegen Vitesse (4-2 winst), zo benadrukt Haan. “Anders worden ze geen kampioen en gaan ze eruit tegen Spurs.”

Rep geniet van het huidige Ajax. “Het is gewoon een heerlijk elftal om naar te kijken. Het is jammer dat ze in de competitie steken hebben laten vallen, want ze hadden met dit materiaal natuurlijk al kampioen moeten zijn.” Het elftal kan volgens Rep echter nog niet tippen aan het gouden elftal dat begin jaren zeventig Europa veroverde. “Ik vind ze wel ontzettend goed, maar ze vergelijken met een ploeg die drie Europa Cups op rij veroverde, gaat wat ver. Destijds bleef een selectie ook veel langer bij elkaar. Als voetballiefhebber vind ik het jammer dat het huidige elftal na dit seizoen uit elkaar valt.”