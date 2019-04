Uiterst zwak Real Madrid incasseert tiende nederlaag van het seizoen

Het seizoen van Real Madrid dreigt als een nachtkaars uit te gaan. De nummer drie van LaLiga verloor zondagavond met 1-0 van nummer negentien Rayo Vallecano en wist slechts twee van de laatste zes competitiewedstrijden te winnen. Niet alleen de nederlaag, maar ook het voetbal was reden tot zorg: Real Madrid zat geen moment in de wedstrijd en creëerde nauwelijks kansen tegen de laagvlieger die lijkt te gaan degraderen.

Bij een nederlaag zou Rayo officieus zijn gedegradeerd, dus er was voldoende om voor te spelen voor de ploeg van Paco Jémez. Real Madrid snakt ondertussen naar het einde van de competitie: de ploeg van Zinédine Zidane was al vrijwel zeker van de derde plaats als eindklassering en voetbalt enkel nog voor de eer. Donderdag kwam Real Madrid niet voorbij Getafe (0-0) en ten opzichte van die wedstrijd voerde Zidane liefst acht wijzigingen door. Alleen Gareth Bale, Dani Carvajal en Raphaël Varane behielden hun basisplek. Thibaut Courtois mocht voor het eerst in actie komen sinds de terugkeer van Zidane.

Real Madrid won de voorgaande zeventien wedstrijden tegen Rayo en tegen geen enkele andere ploeg duurt de winstreeks van de Koninklijke al zo lang. In het Campo de Fútbol de Vallecas werd echter duidelijk dat de resultaten uit het verleden geen enkele garantie boden. Halverwege de eerste helft mocht de thuisploeg aanleggen voor een strafschop, na een overtreding van Jesús Vallejo op Javi Guerra. Vanaf elf meter maakte Adrián Embarba geen fout. Het doelpunt was niet onverdiend, want Rayo speelde met lef en Real Madrid stelde er weinig tegenover.

Zes minuten voor rust werd de gelijkmaker van Mariano Díaz afgekeurd wegens buitenspel, terwijl een inzet van Dani Ceballos vervolgens net naast scheerde. Drie minuten na de onderbreking wist Gareth Bale doelman Alberto García niet echt op de proef te stellen met een afstandsschot. Courtois voorkwam aan de overzijde dat Bebé de marge zou uitbreiden. Rayo kreeg te veel ruimte van het onmachtige en slordig opererende Real Madrid en kende betrekkelijk weinig moeite met het vasthouden van de voorsprong. Voor de bezoekers was het alweer de tiende nederlaag in het competitieseizoen.