Ten Hag: ‘Overmars en ik kwamen eind vorig seizoen tot dezelfde conclusie’

Spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden vaak genoemd aangaande het succes van Ajax in de Champions League. Trainer Erik ten Hag roemt juist de inbreng van ervaren krachten Daley Blind en Dusan Tadic, die afgelopen zomer werden aangetrokken en niet meer zijn weg te denken uit de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

“Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) en ik kwamen eind vorig seizoen tot dezelfde conclusie: we misten mid-twintigers in de selectie. We gingen daarom op zoek naar ervaren spelers”, zo citeert de Daily Mail de oefenmeester van de halve finalist in de Champions League. Blind werd teruggehaald van Manchester United en Tadic verruilde Southampton voor de Eredivisie. “En Hakim Ziyech bleef, dat was een flinke meevaller.”

Ten Hag had al snel door dat De Jong een sleutelrol kon vervullen op het middenveld. Hij groeide uit tot een onmisbare schakel voor Ajax en dwong met zijn goede spel een transfer af naar Barcelona. “Zijn ontwikkeling is echt niet meer normaal”, aldus Ten Hag, die vanwege de Europese successen van Ajax reeds in verband werd gebracht met Tottenham Hotspur en Chelsea.

Ajax blijft echter een opleidingsclub en kan zich in financieel opzicht niet meten met de grote clubs in Europa. “Daarom is ook gekozen voor een andere aanpak en zijn sommige principes overboord gegooid”, benadrukt Ten Hag. “De belangrijkste spelers zullen altijd naar het buitenland vertrekken. Het is in deze tijd niet meer mogelijk om een elftal lang bij elkaar te houden.”