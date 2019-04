Johan Derksen: ‘Erik ten Hag staat heel hoog op de lijst bij Chelsea’

Erik ten Hag heeft indruk gemaakt in Engeland, zo weet Johan Derksen vrijdagavond te melden bij Veronica Inside. Volgens de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International hebben Chelsea en Tottenham Hotspur belangstelling voor de succestrainer van Ajax. Tegen laatstgenoemde club neemt Ajax het op in de halve finales van de Champions League.

"Ik kreeg vanmiddag een telefoontje uit de makelaarswereld. Ten Hag staat heel hoog op de lijst bij Chelsea en ook Tottenham Hotspur is geïnteresseerd", verzekert Derksen. Het verbaasde de oud-verdediger om te vernemen dat Mauricio Pochettino schijnbaar ter discussie staat bij Tottenham. "Maar van Chelsea kan ik het me wel voorstellen. Hij heeft nu internationaal naam gemaakt." Bij Chelsea is Maurizio Sarri momenteel de trainer, maar Engelse media houden er rekening mee dat eigenaar Roman Abramovich na dit seizoen de stekker uit die samenwerking trekt.

Derksen merkt op dat de naam van Ten Hag ook elders wordt genoemd. "Zijn naam duikt nu overal op. Bij Bayern München wordt het een strijd tussen Mark van Bommel en Ten Hag", voorspelt hij. Tafelgenoot René van der Gijp vindt dat Ten Hag er goed aan doet om Ajax te verlaten. "Het is sensationeel wat Ajax heeft gepresteerd in de Champions League. Dit gaat toch niet meer gebeuren? Ajax speelt volgend jaar toch niet in de halve finale van de Champions League?", stelt Van der Gijp.

Ten Hag staat tot medio 2020 onder contract. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil de verbintenis graag verlengen, maar uit diverse hoeken kreeg Ten Hag al het advies om daar niet op in te gaan. Voor Van der Gijp hadden onder meer Youri Mulder en Hans Kraay junior de oefenmeester al aangeraden om zijn opties goed af te wegen. "Is het niet handig om het ijzer te smeden als het heet is, net zoals Peter Bosz deed na de Europa League-finale, en bij een geweldige club te gaan werken?", vroeg Mulder zich bijvoorbeeld af bij Rondo.