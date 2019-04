PSV duimt voor Hirving Lozano: ‘Hij heeft mijn excuses geaccepteerd’

PSV hoopt vrijdag uitsluitsel te krijgen over de ernst van de blessure van Hirving Lozano. De aanvaller viel in de slotfase van de gewonnen uitwedstrijd tegen streekgenoot Willem II (0-3) uit met een knieblessure. Lozano ging met een brancard het veld af.

“Ik kan er nu nog niets over zeggen”, zei trainer Mark van Bommel in gesprek met FOX Sports. “Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt. Ik kan niet goed inschatten of de schade groot is. Ik kon niet zien hoe het gebeurde, de grensrechter stond voor mijn neus." Lozano scoorde dit seizoen zeventien keer voor PSV in de Eredvisie. Dat aantal produceerde de aanvaller uit Mexico ook vorig seizoen.

Lozano viel zeven minuten voor het einde uit, na een duel met Freek Heerkens. De invaller omschreef de situatie na afloop als ‘een beetje lullig’. “De bal kwam eigenlijk met te weinig snelheid. Ik probeerde voorlangs te glijden, maar hij stond vast op dat moment. Met mijn linkerbeen gleed ik tegen hem aan”, vertelde hij aan het Brabants Dagblad.

“Ik had zelf niet in de gaten dat ik hem dusdanig raakte. Ik ben net in de kleedkamer van PSV geweest. Hij accepteerde mijn excuses”, besloot de verdediger. “Hij geloofde dat er geen intentie bij zat om hem te raken. Ik weet niet of zijn blessure ernstig is. Hij zat in zo'n machientje.”