PSV-smaakmaker gaat contract verlengen: ‘Dat komt wel goed’

Donyell Malen blonk donderdagavond uit namens PSV in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-3). De jonge aanvaller kon in de as van het veld rekenen op een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van trainer Mark van Bommel niet. Malen nam de openingstreffer voor zijn rekening en bereidde ook nog eens de 0-3 van Steven Bergwijn voor.

"Op een gegeven moment ging het wel aardig lopen", vertelt de twintigjarige uitblinker na afloop voor de camera van FOX Sports. "Het ging lopen doordat we als team veel gingen bewegen en snel de combinatie zochten. Dat geeft een lekker gevoel."

Malen geeft aan dat het hem niet veel uitmaakt op welke positie voorin hij speelt. "Ik kan zowel in de spits als op de flank spelen. Maar het is wel fijn dat je overal een beetje kunt lopen, zoals vanavond", vervolgt de spits, die erkent dat er wat geluk kwam kijken bij zijn doelpunt. "Mijn aanname was niet top. Er zat een beetje fortuin bij."

Het contract van Malen bij PSV loopt na dit seizoen nog maar één jaar door, maar de aanvaller verzekert dat zijn sportieve toekomst in Eindhoven ligt. "Het klopt dat het kort is, maar we zijn er mee bezig. Dat komt wel goed." Op de vraag van presentator Milan van Dongen of hij bij PSV blijft, antwoordt Malen volmondig: "Ja, ja."