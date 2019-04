‘Pogba wil hier niet spelen, zijn hoofd is op hol geslagen’

Gary Neville betwijfelt of Paul Pogba met zijn aandacht volledig bij Manchester United is. De middenvelder wekt de indruk dat hij liever voor een andere club zou spelen, zo merkt de oud-verdediger op bij Sky Sports. Aanvankelijk floreerde Pogba onder de nieuwe trainer Ole Gunnar Solskjaer, maar volgens Neville gaat de Fransman inmiddels gebukt onder de wens van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola om hem naar een nieuwe club te brengen.

Pogba loodste Manchester United anderhalve week geleden met een dubbelslag nog langs West Ham United (2-1), maar verder droeg hij in de laatste zes wedstrijden niet bij aan doelpunten. In de Daily Mirror krijgt Pogba donderdag een vier voor zijn optreden tegen Manchester City (0-2) van woensdagavond. Ook Neville raakte niet onder de indruk. "Hij is van wereldklasse, maar hij wil hier niet spelen. Dat is zijn probleem", stelt de clubicoon van Manchester United. "Ik denk dat zijn zaakwaarnemer in zijn hoofd zit."

Neville is niet verbaasd dat Pogba zijn uitstekende vorm van een aantal maanden geleden niet helemaal heeft kunnen vasthouden. "Twee, drie maanden geleden vond ik hem fantastisch spelen. Hij heeft het onder Ole geweldig gedaan, met elf doelpunten en zeve assists, maar een paar maanden geleden zaten we hier in de studio tijdens een wedstrijd tegen Liverpool en toen zei ik al: 'Ik denk dat de problemen vanzelf weer naar boven komen.' We kennen zijn zaakwaarnemer en we weten wat voor invloed hij heeft op Pogba."

"We weten dat Pogba zijn hoofd op hol heeft laten slaan door andere clubs. Zo speelt hij ook. Hij speelt als iemand die hier niet echt wil zijn. Dat is een probleem als het gaat om een speler met de invloed die hij waarschijnlijk heeft in de kleedkamer", vreest Neville. "Ik denk dat spelers als Jesse Lingard, Marcus Rashford en Anthony Martial naar hem luisteren. Als Pogba zich niet volledig inzet, heb je een gigantisch probleem." De 26-jarige Pogba wordt in verband gebracht met Real Madrid; eind vorige maand gaf Zinédine Zidane toe geïnteresseerd te zijn.