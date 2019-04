AC Milan ziet laatste kans op prijs in rook opgaan na debacle in eigen huis

AC Milan gaat het seizoen zonder hoofdprijzen eindigen. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso werd woensdagavond in de halve finales van de Coppa Italia geëlimineerd door Lazio, dat door een doelpunt in de tweede helft van Joaquín Correa met 0-1 won in het San Siro. De heenwedstrijd was twee maanden geleden in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. De tegenstander van Lazio in de finale volgt uit het duel van woensdagavond tussen Fiorentina en Atalanta.

De eerste helft in het San Siro hield niet over en werd ontsierd door blessuregevallen aan weerszijden. Lazio moest al na een kwartier voetballen verder zonder middenvelder Sergej Milinkovic-Savic, terwijl Milan op slag van rust verdediger Davide Calabria zag afhaken. Grote kansen waren er op het moment dat Calabria de strijd moest staken overigens nog amper geweest. Beide teams maakten een gespannen indruk, hetgeen de wedstrijd absoluut niet ten goede kwam.

Pas in de slotfase van de eerste helft schoot Suso na voorbereidend werk van Franck Kessié gehaast naast, terwijl namens Lazio Correa op doelman José Manuel Reina stuitte. De bezoekers uit Rome begonnen vervolgens sterk aan de tweede helft, hetgeen dertien minuten na de onderbreking resulteerde in de 0-1 van Correa. De creatieve Argentijn werd na aan razendsnelle counter bereikt door Ciro Immobile, waarna hij de bal onder Reina door in het doel schoof.

Het belangrijke uitdoelpunt van Lazio was voor Gattuso reden om na 65 minuten aanvallend te wisselen: verdediger Mattia Caldara werd naar de kant gehaald ten faveure van Patrick Cutrone. De ingevallen aanvaller leek een kwartier voor tijd de gelijkmaker te produceren op aangeven van Suso, maar doordat het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel, bleef een ommekeer voor Milan uit.