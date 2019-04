Feyenoord verzekert zich tegen abominabel NAC van Europees voetbal

Feyenoord is zeker van de derde plek in de Eredivisie en daarmee van deelname aan de voorrondes van de Europa League. Het team van scheidend trainer Giovanni van Bronckhorst was woensdagavond veel te sterk voor een abominabel zwak NAC Breda: 0-4. Feyenoord is met nog twee duels te gaan niet meer te achterhalen door AZ, terwijl NAC alleen via een wonder nog in de Eredivisie kan blijven. De ploeg van Ruud Brood heeft een achterstand van vijf punten op Excelsior, dat donderdag tegen ADO Den Haag de genadeklap voor NAC kan uitdelen.

Dat de wedstrijd tegen Feyenoord voor NAC een laatste strohalm vormde, was aan de openingsfase niet af te zien. NAC schutterde achterin en kreeg nauwelijks voet aan de grond. De 0-1 hing van meet af aan al in de lucht. In de derde minuut bereidde Sam Larsson op fraaie wijze een kans van Tonny Vilhena voor, maar de middenvelder schoot over via de lat. Even daarna draaide Dylan Vente om zijn as en plaatste hij de bal net langs de verre hoek. Vente speelde vanwege de absentie van Nicolai Jörgensen en Robin van Persie; het gehavende Feyenoord trad ook aan zonder Steven Berghuis.

Aan aanvallende impulsen was echter geen gebrek en het openingsdoelpunt kwam er via Jeremiah St. Juste. De rechtsback, die voor het eerst sinds 10 maart weer een basisplek had nadat hij enkel weken geblesseerd aan de kant stond, rondde af in de verre hoek nadat Orkun Kökcü de bal had ontfutseld bij de treuzelende Grad Damen. Feyenoord zette aanvankelijk door en trof de lat na een snoeiharde uithaal van Malacia. Daarna namen de bezoekers gas terug en haalden ze het tempo uit de wedstrijd. NAC zocht de aanval, maar was voetballend onmachtig.

Na 35 minuten volgde de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg: Giovanni Korte gaf de bal voor vanaf links, waarna Mitchell te Vrede naar de eerste paal kwam en naliet om zijn oude club pijn te doen. Feyenoord speelde niet groots, maar bij NAC bleef van alles misgaan en daarom kwamen de gasten vlak voor rust ook nog op 0-2. NAC gaf de bal kinderlijk eenvoudig weg op het middenveld, Vente pikte het leer op en probeerde het van afstand. Benjamin van Leer liet de bal glippen, waardoor Vente zijn eerste doelpunt in de Eredivisie maakte sinds 18 april 2018.

In de tweede helft leek de concentratie van Feyenoord wat af te nemen, maar uit een prachtige aanval zorgde de ploeg van Van Bronckhorst voor de definitieve beslissing. Larsson opende fraai op Vilhena, die Toornstra met een afgemeten voorzet in staat stelde om zijn eerste uitdoelpunt in de Eredivisie te maken sinds 11 november 2018. Twintig minuten voor tijd volgde de tweede treffer van Toornstra, toen hij een vrije trap op prachtige wijze in de hoek krulde. Twee minuten voor tijd vuurde Toornstra op de paal en dus bleef zijn hattrick uit.