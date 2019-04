‘Bij Ajax was er een andere mentaliteit, jongens hier waren veel aardiger’

Thomas Buitink luisterde een kleine maand geleden zijn basisdebuut voor Vitesse op met drie doelpunten tegen ADO Den Haag en is daarmee de jongste speler van de Arnhemse club met een hattrick in de Eredivisie. Dinsdagavond neemt hij het met zijn werkgever op tegen koploper Ajax en dat kan een bijzondere wedstrijd worden voor de jongeling. Buitink had nu namelijk ook het shirt van Ajax kunnen dragen, maar koos er uiteindelijk voor om bij Vitesse te blijven.

De doorgebroken aanvaller van de huidige nummer zes van de Eredivisie legt in gesprek met de NOS uit waarom hij de aanbieding uit Amsterdam naast zich neer heeft gelegd. “Bij Ajax was er een andere mentaliteit. Het was echt Amsterdams en hier (bij Vitesse, red.) waren de jongens veel aardiger. Ik wilde me op mijn gemak voelen en daarom heb ik voor Vitesse gekozen.”

Buitink ging ook niet in op de avances van Manchester City en Chelsea, twee clubs die in het verleden eveneens interesse toonden. “Ik vond het een complimentje dat ze mij wilden hebben en ik heb de berichten ook zeker gelezen, maar ik ging er niet echt over nadenken.” Twijfel is er dus nooit geweest bij de jonge Vitessenaar: “Ik was veertien, had mijn debuut voor Jong Vitesse al gemaakt en speelde in de A1. Ik was lekker bezig bij Vitesse en hoefde verder niks meer te horen. Mijn keuze was dus snel gemaakt.”

De jonge spits beschikt momenteel over een tot medio 2022 doorlopend contract in GelreDome en wil verder nog niet te veel speculeren over zijn perspectieven voor de toekomst. “Ik ga aan het einde van het seizoen samen met mijn zaakwaarnemer kijken wat het beste bij mij past. Ik hoop dat mijn toekomst bij Vitesse ligt, maar ik sta ook open voor andere aanbiedingen. Ik houd van deze club en ben hier al negen jaar. Ik wil hier de eerste spits worden”, zo besluit Buitink.