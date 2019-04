Sarri wimpelt Franse interesse af: ‘Ik weet zeker dat hij bij Chelsea blijft'

Olivier Giroud zit in de laatste fase van zijn contract met Chelsea, waardoor de geruchtenstroom over zijn toekomst op gang komt. Gauthier Ganaye, president van OGC Nice, ziet wel wat in de komst van de aanvaller, al kunnen de salariseisen een struikelblok vormen. ''Zijn contract loopt af en hij doet het gezien zijn leeftijd nog steeds erg goed'', aldus de Franse bestuurder in gesprek met Téléfoot.

Giroud liet zich onlangs tegenover RTL uit over het gebrek aan speeltijd op Stamford Bridge: ''Natuurlijk is het enorm frustrerend dat ik steeds op de bank zit. Ik heb al sinds januari geen eerlijke kans gehad. Het is helaas niet anders. Alleen in de Europa League mag ik af en toe opdraven. Dan moet ik laten zien dat ik van waarde ben voor dit elftal.'' Het contract van Giroud bevat een optie voor nog een seizoen.

Vanwege het aangekondigde transferverbod is het nog maar de vraag of Chelsea de geroutineerde spits zomaar laat gaan. ''Het kan een hectische zomer worden'', beaamt Giroud, die een eventuele terugkeer naar zijn geboorteland niet als een vernedering ziet. ''Ik ben bereid een stap terug te doen om zo vaker aan spelen toe te komen. Het is niet onmogelijk dat ik mijn loopbaan in Frankrijk afsluit.''

Maurizio Sarri ziet echter niets in een zomers vertrek van Giroud, zo verklaart de manager van Chelsea in gesprek met de Daily Mirror. De spits was dit seizoen in 39 officiële wedstrijden goed voor 12 doelpunten en 8 assists. ''Ik weet zeker dat hij blijft, want de club heeft een optie om het contract te verlengen. Ik sprak twee dagen geleden met het bestuur en de intentie is om de samenwerking voort te zetten. Ik ga er dus vanuit dat hij blijft.''