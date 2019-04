Tuchel: ‘De president heeft me gezegd dat er geen kans is dat hij vertrekt’

Paris Saint-Germain werd zondag zonder zelf te spelen kampioen, doordat Lille OSC met 0-0 gelijkspeelde tegen Toulouse. Later op de avond wonnen les Parisiens zelf met 3-1 van AS Monaco, mede dankzij drie doelpunten van Kylian Mbappé. Thomas Tuchel, trainer van Paris Saint-Germain, vraagt om geduld voor het grote doel van de club: de Champions League.

“Als we de Coupe de France winnen, hebben een succesvol seizoen gehad. In de competitie is te zien dat we erg hard werken. De Champions League is een doel, maar Juventus wacht er ook al acht jaar op. Het doel is om ieder jaar de dubbel te winnen en hiermee hebben we de eerste stap gezet. Dit was mijn eerste kampioenschap en dat is toch speciaal, ook al verwachtte iedereen dat we vroeg of laat kampioen zouden worden”, zegt Tuchel in gesprek met Canal+. Mbappé maakte andermaal veel indruk aan de zijde van Paris Saint-Germain en zijn naam wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met Real Madrid.

“De president (Nasser Al-Khelaifi, red.) heeft me altijd hetzelfde gezegd: er is geen kans dat hij komende zomer zal vertrekken. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat hij een speler van ons blijft. Hij is belangrijk in het behalen van onze doelen. Om te winnen, hebben we spelers als Kylian nodig”, vervolgt de Duitse oefenmeester. “Hij is een speler die het verschil kan maken, dat laat hij iedere week zien. Als je PSG bent, verwacht iedereen dat je wint. Om die reden hebben we de beste spelers nodig, zoals Kylian. Als hij speelt, heeft iedereen er vertrouwen in dat hij scoort.”

“We voelen altijd dezelfde vreugde en trots als we een prestigieuze prijs als de Franse landstitel pakken. De Ligue 1 is het vlaggenschip van een succesvol voetballand, afgelopen zomer de beste van de wereld. Dat zegt genoeg over het belang van deze prijs”, voegt voorzitter Al-Khelaifi toe in gesprek met verschillende Franse media. “Ik wil onze spelers en staf feliciteren, ik ben enorm trots op hen. Iedereen werkt iedere dag keihard om de club te laten groeien.”

Of Edinson Cavani volgend seizoen nog deel uitmaakt van de selectie van PSG, laat de Uruguayaanse spits nog in het midden. “Er zijn dit seizoen veel dingen gebeurd, het was een ander jaar. Het belangrijkste is dat we erin slagen om het team bij elkaar te houden. Ik heb nog een contract voor een jaar hier en ik ben gelukkig, maar in het voetbal weet je het natuurlijk nooit”, zegt Cavani in gesprek met Canal+.